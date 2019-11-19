إشادة بأداء معتز هشام في ممالك النار

تصدر الفنان الشاب معتز هشام، ترند "تويتر"، عقب ظهوره في أول حلقات مسلسل "ممالك النار" الذي يعرض على شاشة قناة "إم بي سي".



و يجسد معتز شخصية "سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح".



مسلسل "ممالك النار " يجمع عددا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.



وجاءت التعليقات كالتالي حيث قال رامي حبشي :"الف مبروك يا ميزو اشتغل علي نفسك كمان وهتحقق حلمك باذن الله خلي بالك علي نفسك علشان تفرح كل اللي بيحبوك وتفرح أبوك الله يرحمه .



أما الفنان محمد علي رزق : مبروك يا ميزو ".



أما محمد كمال:" معتز عيب أقول عليك طفل لان الي انت عمله في مسلسل ممالك النار أداء واحساس واتقان لمخارج الحروف واللغة العربية ألف مبروك يا حبيبي ".



أما الفنانة نهي عادل : أدائك أكثر من رائع .



والمخرج أحمد البابلي :" هايل با معتز بجد برافو :"



