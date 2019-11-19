ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إشادة بأداء معتز هشام في ممالك النار

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
معتز هشام
معتز هشام
Advertisements
شيرى نبيل
تصدر الفنان الشاب معتز هشام، ترند "تويتر"، عقب ظهوره في أول حلقات مسلسل "ممالك النار" الذي يعرض على شاشة قناة "إم بي سي".

و يجسد معتز شخصية "سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح".

مسلسل "ممالك النار " يجمع عددا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.

وجاءت التعليقات كالتالي حيث قال رامي حبشي :"الف مبروك يا ميزو اشتغل علي نفسك كمان وهتحقق حلمك باذن الله خلي بالك علي نفسك علشان تفرح كل اللي بيحبوك وتفرح أبوك الله يرحمه .

أما الفنان محمد علي رزق : مبروك يا ميزو ".

أما محمد كمال:" معتز عيب أقول عليك طفل لان الي انت عمله في مسلسل ممالك النار أداء واحساس واتقان لمخارج الحروف واللغة العربية ألف مبروك يا حبيبي ".

أما الفنانة نهي عادل : أدائك أكثر من رائع .

والمخرج أحمد البابلي :" هايل با معتز بجد برافو :"

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل السلطان الفاتح .. شاهد | الحلقة الأولى من ممالك النار

بعد عرض الحلقة الأولى.. ممالك النار تريند رقم 1 على تويتر

بعد تصدر جوجل.. معلومات عن مسلسل ممالك النار

فيديوجراف| ممالك النار يثير ضجة كبيرة

نهاية بطولية.. قصة طومان باي البطل الحقيقي لمسلسل ممالك النار

ممالك النار.. محمد سليمان عبد الملك يكشف تفاصيل جديدة.. فيديو

ترشيحاتنا

للرجال فقط.. التعرق ليلًا ينذرك بالإصابة بمرض خطير

يستحقوا التقطيع ومفيش قائد ولا روح.. عبد الظاهر السقا يهاجم لاعبي المنتخب

فيديوجراف| ناشطة كويتية تثير الجدل بسبب خادماتها

شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور

موعد مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي في دورى أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور

ملك أفريقي يهدي زوجاته 19 سيارة رولز رويس.. صور

بعد تصدرها جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة أسماء الخمليشي