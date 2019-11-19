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توك شو

محامي نقض: الحبس في النفقة والخلع فقط في حالة الضعف الجنسي.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:29 ص
قانون الاحوال الشخصية
قانون الاحوال الشخصية
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قسم التوك شو
قال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إن امتناع الاب عن دفع النفقة تعرضه للحبس والغرامة، وهذا من ضمن المقترحات المقدمة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأن من التعديلات التي تمت بالفعل هو حبس الأب سنة عند الامتناع عن دفع النفقة بدل شهر مع دفع 5 آلاف جنيه غرامة.

وأشار ياسر سيد أحمد، من خلال حواره في برنامج"صباح الورد"، الذي يذاع على قناة ten الفضائية، أن يجب ان يجتمع كل من قدم مقترح للتعديل في قانون الاحوال الشخصية لـ يناقشوا هذه المقترحات وتطبيق احسن ما فيهم.

وأوضح ياسر سيد أحمد، أن فيما يخص المقترح المطروح بأن الخلع يطبق فقط في حالة الضعف الجنسي، انه مرفوض لأنه يحمل نظرة قاصرة جدًا، ووجهه النظر من المقترح هو الحد نوعًا ما من قضايا الخلع لأنها زادت أكثر من عدد قضايا النفقة.

وذكر ياسر سيد أحمد، أن هذه الوسيلة تقوم الزوجة بالضغط بها على الزوج، لان هى فقط من لديها الفرصة في التراجع عن هذا القرار حتى آخر جلسة، وان الخلع لكل شئ، وأن الرجل الحقيقي هو الذي يخاف من الخلع خوفًا على الأسرة.
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