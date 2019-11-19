ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ورش فنية وأشغال يدوية فى يوم ترفيهى لأطفال مرضى السكرى بمتحف الطفل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:27 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
تنظم جمعية مصر الجديدة، السبت القادم 23 نوفمبر الجارى، يوما ترفيهيا متنوعا لأطفال مرضى السكر بعنوان "أطفالنا ومرض السكري" يتضمن العديد من النشاطات المعنوية والنفسية والتعليمية والترفيهية التى تهتم بالتخفيف عن أطفال مرضى السكرى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، صرح بذلك الدكتور فاروق الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة؟

من جانبه قال الدكتور نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، إن هذا اليوم ينظم بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " ، وهو أحد الأهداف التى عملت الجمعية على تحقيقها ، حيث نعمل على تعليم وتمكين الأطفال المصابين بالسكرى على كيفية التعايش مع المرض ومساعدتهم على الاندماج مع المجتمع ، مؤكدا على استمراريته بشكل سنوى لزيادة جرعات التثقيف سواء للمريض أو للأسرة.

قال د.أسامة عبدالوارث مدير عام مركز الطفل للحضارة والابداع متحف الطفل ان فاعلية اطفالنا ومرض السكرى تنطلق 11 من صباح السبت القادم وتتضمن ندوة تحاضر فيها شيماء العدوي، مثقف معتمد لمرض السكري، تتناول فيها العديد من الموضوعات والجوانب الأساسية التي تهم أمهات الأطفال المصابين بالمرض.

فى مقدمتها الفرق بين سكر النوع الأول والثاني وما هي العلاقة بين الأنسولين وزيادة الوزن، كذلك تجيب على بعض التساؤلات المرتبطة بالمرض مثل لماذا يشعر المريض بالجوع وما هي التغذية السليمة وبدائل الدقيق الأبيض، كما تستعرض بعض الأفكار لوجبات صحية وأهمية الرياضة فى ضبط السكري.

يتزامن ذلك مع مشاركة الأطفال فى ورش عمل فنية مميزة يستمتعون فيها بتنفيذ بعض الأعمال الفنية والأنشطة الحرفية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سمر ياقوت تكتب: التكنولوجيا السوداء

أعراض مرض السكر عند الأطفال .. 3 عوامل تزيد من فرص الإصابة بالمرض

قصور الثقافة تطلق القافلة الثانية للدمج الثقافي بمطروح

بعد إصابتها بالجلد الفقاعي.. منى رجب: ياسمين سمرة حولت مرضها لموهبة.. فيديو

لمحات من الهند.. مسابقة فنية في متحف الطفل غدا

في اليوم العالمي للسكري | دراسات صادمة تؤكد علاقة استخدام الأطفال للموبايل والإصابة به | وأجهزة رياضية يمكنها معالجة المرض في 42 يوما.. والأوميجا 3 ليس إلا خرافة

ترشيحاتنا

أكبر المحميات الطبيعية.. سيوة واحة العيون الكبريتية التى شهدت على تتويج الإسكندر الأكبر

استعدادا لـ مونديال 2022.. إعلان مهم من الاتحاد الدولي بشأن حقوق البث

4 أشياء عليك فحصها إذا واجهت صعوبة في تحريك الفتيس

محامي نقض: الحبس في النفقة والخلع فقط في حالة الضعف الجنسي.. فيديو

يستحقوا التقطيع ومفيش قائد ولا روح.. عبد الظاهر السقا يهاجم لاعبي المنتخب

تعرف على أسباب وطرق علاج مرض دوالي الساقين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور

ملك أفريقي يهدي زوجاته 19 سيارة رولز رويس.. صور

بعد تصدرها جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة أسماء الخمليشي