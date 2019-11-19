ورش فنية وأشغال يدوية فى يوم ترفيهى لأطفال مرضى السكرى بمتحف الطفل

تنظم جمعية مصر الجديدة، السبت القادم 23 نوفمبر الجارى، يوما ترفيهيا متنوعا لأطفال مرضى السكر بعنوان "أطفالنا ومرض السكري" يتضمن العديد من النشاطات المعنوية والنفسية والتعليمية والترفيهية التى تهتم بالتخفيف عن أطفال مرضى السكرى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، صرح بذلك الدكتور فاروق الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة؟





من جانبه قال الدكتور نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، إن هذا اليوم ينظم بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " ، وهو أحد الأهداف التى عملت الجمعية على تحقيقها ، حيث نعمل على تعليم وتمكين الأطفال المصابين بالسكرى على كيفية التعايش مع المرض ومساعدتهم على الاندماج مع المجتمع ، مؤكدا على استمراريته بشكل سنوى لزيادة جرعات التثقيف سواء للمريض أو للأسرة.





قال د. أسامة عبدالوارث مدير عام مركز الطفل للحضارة والابداع متحف الطفل ان فاعلية اطفالنا ومرض السكرى تنطلق 11 من صباح السبت القادم وتتضمن ندوة تحاضر فيها شيماء العدوي، مثقف معتمد لمرض السكري، تتناول فيها العديد من الموضوعات والجوانب الأساسية التي تهم أمهات الأطفال المصابين بالمرض.





فى مقدمتها الفرق بين سكر النوع الأول والثاني وما هي العلاقة بين الأنسولين وزيادة الوزن، كذلك تجيب على بعض التساؤلات المرتبطة بالمرض مثل لماذا يشعر المريض بالجوع وما هي التغذية السليمة وبدائل الدقيق الأبيض، كما تستعرض بعض الأفكار لوجبات صحية وأهمية الرياضة فى ضبط السكري.



