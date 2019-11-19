غدا .. وزير الخارجية الروسي ونظيره البحريني يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - غدًا الأربعاء في موسكو - مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة القضايا الملحة لتطوير العلاقات بين البلدين والوضع في سوريا ومنطقة الخليج .



وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن الوزيرين الروسي والبحريني سيناقشان مجمل العلاقات الروسية البحرينية.



وأضاف البيان أن المحادثات ستتناول أيضا اتجاهات التنمية في الشرق الأوسط ، مع التركيز على الحاجة إلى حل سياسي سريع لحالات الصراع القائمة هناك، والتقيد الصارم بأحكام القانون الدولي ذات الصلة وميثاق الأمم المتحدة ومحاربة الإرهاب بشكل حاسم.



وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها، إلى أن لافروف ونظيره البحريني سيتطرقان إلى الوضع في سوريا ومنطقة الخليج والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، موضحة أن الوزيرين سيتطرقان بشكل مفصل إلى ضبط المواقف بخصوص التفاعل الروسي البحريني داخل الأمم المتحدة وغيرها من المنصات متعددة الأطراف.

