ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 4000 عبوة مبيدات وأسمدة مغشوشة بالشرقية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
أسمدة مغشوشة
أسمدة مغشوشة
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية وبحوزته 4000 عبوة مبيدات وأسمدة مغشوشة غير مسجلة بوزارة الزراعة.

تمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الشرقية بالإشتراك مع إدارة الرقابة على الأسمدة والمبيدات الزراعية بالشرقية ، من ضبط أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس زراعة، حال قيادته سيارة نقل الإسماعيلية ، مُحمل عليها كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية عبارة عن ( 4000 عبوة وكيس مختلفة الأنواع والأحجام من المبيدات والأسمدة المغشوشة والغير مسجلة بوزارة الزراعة) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الثأر والمجد يحفزان المنتخب الأولمبي أمام جنوب أفريقيا.. الليلة

ممالك النار يشعل تويتر بظهور خالد النبوى

بعد تصدرها جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة أسماء الخمليشي

حكم لعب الكوتشينة والشطرنج والطاولة .. علي جمعة: لا تجوز في هذه الحالة

خدمت في الجيش الإسرائيلي برغبتها .. من هي جال جادوت بطلة فيلم عمرو واكد الجديد

ريال مدريد يرصد 120 مليون يورو لضم نجم ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور

ملك أفريقي يهدي زوجاته 19 سيارة رولز رويس.. صور

بعد تصدرها جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة أسماء الخمليشي