ضبط 4000 عبوة مبيدات وأسمدة مغشوشة بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية وبحوزته 4000 عبوة مبيدات وأسمدة مغشوشة غير مسجلة بوزارة الزراعة.



تمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الشرقية بالإشتراك مع إدارة الرقابة على الأسمدة والمبيدات الزراعية بالشرقية ، من ضبط أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس زراعة، حال قيادته سيارة نقل الإسماعيلية ، مُحمل عليها كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية عبارة عن ( 4000 عبوة وكيس مختلفة الأنواع والأحجام من المبيدات والأسمدة المغشوشة والغير مسجلة بوزارة الزراعة) .



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .