ممالك النار .. الحلقة الثانية تشهد أول ظهور لـ خالد النبوي.. فيديو





شهدت الحلقة الثانية من مسلسل ممالك النار تطورا كبيرا في الأحداث حيث ظهر لأول مرة الفنان خالد النبوى في شخصية طومان باي بعد أن عثر عليه عمه الملك والذى قام بتدريبه على فنون القتال.كما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل ممالك النار تولى سيلم الأول الذي يقوم بدوره الفنان الشاب معتز هشام إحدى الولايات التي أمره بها والده الملك بايزيد بن محمد الفاتح والذى يقوم بدوره عبد المنعم العميري.ويواصل مسلسل ممالك النار تصدره مؤشر البحث جوجل في مصر بعد عرض ثاني حلقاته أمس الاثنين وسط إشادات كبيرة من المتابعين وعدد من الفنانين.تم تصوير مسلسل ممالك النار بأكمله فى تونس وبلغت تكلفته 40 مليون دولار ويضم فريق عمل مسلسل ممالك النار عددًا كبيرًا من النجوم العالميين في مجالات صناعة الدراما منها الديكور، الملابس والمكياج من إيطاليا، كولومبيا وأستراليا، ومنهم "لويجي ماركيوني" الذي عمل مع مخرجين عالميين مثل "جوزيبي تورناتوري" و"ريدلي سكوت".مسلسل ممالك النار من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، وعدد كبير من نجوم الدراما والتلفزيون في مصر وسوريا والمسلسل من تأليف المصرى محمد سليمان عبد الملك.