ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ممالك النار .. الحلقة الثانية تشهد أول ظهور لـ خالد النبوي.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:45 ص
خالد النبوي في ممالك
خالد النبوي في ممالك النار
Advertisements
أحمد إبراهيم
شهدت الحلقة الثانية من مسلسل ممالك النار تطورا كبيرا في الأحداث حيث ظهر لأول مرة الفنان خالد النبوى في شخصية طومان باي بعد أن عثر عليه عمه الملك والذى قام بتدريبه على فنون القتال.

كما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل ممالك النار تولى سيلم الأول الذي يقوم بدوره الفنان الشاب معتز هشام إحدى الولايات التي أمره بها والده الملك بايزيد بن محمد الفاتح والذى يقوم بدوره عبد المنعم العميري.

ويواصل مسلسل ممالك النار تصدره مؤشر البحث جوجل في مصر بعد عرض ثاني حلقاته أمس الاثنين وسط إشادات كبيرة من المتابعين وعدد من الفنانين.

تم تصوير مسلسل ممالك النار بأكمله فى تونس وبلغت تكلفته 40 مليون دولار ويضم فريق عمل مسلسل ممالك النار عددًا كبيرًا من النجوم العالميين في مجالات صناعة الدراما منها الديكور، الملابس والمكياج من إيطاليا، كولومبيا وأستراليا، ومنهم "لويجي ماركيوني" الذي عمل مع مخرجين عالميين مثل "جوزيبي تورناتوري" و"ريدلي سكوت".

مسلسل ممالك النار من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، وعدد كبير من نجوم الدراما والتلفزيون في مصر وسوريا والمسلسل من تأليف المصرى محمد سليمان عبد الملك.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنتاج إماراتى ومشاركة مصرية | 10 معلومات عن مسلسل ممالك النار

مقتل السلطان الفاتح .. شاهد | الحلقة الأولى من ممالك النار

بعد عرض الحلقة الأولى.. ممالك النار تريند رقم 1 على تويتر

بعد تصدر جوجل.. معلومات عن مسلسل ممالك النار

فيديوجراف| ممالك النار يثير ضجة كبيرة

نهاية بطولية.. قصة طومان باي البطل الحقيقي لمسلسل ممالك النار

ترشيحاتنا

محامي نقض: الحبس في النفقة والخلع فقط في حالة الضعف الجنسي.. فيديو

حكم لعب الكوتشينة والشطرنج والطاولة .. علي جمعة: لا تجوز في هذه الحالة

ممالك النار يشعل تويتر بظهور خالد النبوى

بـ اطلالة جذابة.. زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام

فصل ولا حلبة مصارعة.. معلمة بريطانية تهذب طلابها بطريقة غريبة.. فيديو

مصطفى محمد يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة جنوب أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور

ملك أفريقي يهدي زوجاته 19 سيارة رولز رويس.. صور

بعد تصدرها جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة أسماء الخمليشي