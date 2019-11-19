ثغرة في تطبيق الواتس آب WhatsApp يتيح للمتسللين سرقة الرسائل والصور

اكتشفت ثغرة في WhatsApp قد يسمح للمتسللين بسرقة رسائل الدردشة والصور والمعلومات الخاصة التي اكتشفها الباحثون في مجال أمن البرامج.





وتقوم عملية التسلل على اختراق الهواتف الذكية عن بُعد عن طريق إرسال ملف فيديو يحتوي على تعليمات برمجية ضارة إلى حساب WhatsApp الخاص بالضحية.





وعند تنزيل ملف الفيديو تصيب الشفرة الخبيثة" malicious code " الحساب وتتيح للمتسلل سرقة المعلومات من الجهاز.





أصدر WhatsApp في صمت تحديثًا للسد الثغرة في الشهر الماضي ، وقال إنه لا يوجد دليل على أنه تم استغلاله من قبل المتسللين لسرقة البيانات.





في هذه الحالة ، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن المستخدمين قد تأثروا "، هذا ما قاله متحدث باسم WhatsApp لـ HackerNews.





ولكي يستغل المتسللون الأخطاء ، يجب تنزيل ملف الفيديو على الجهاز عبر WhatsApp، مما يمكّن المتسللين استخدامه للوصول إلى البيانات عن بُعد.





وللعلم ان تلك المشكلة تؤثر على WhatsApp على جميع المنصات الرئيسية بما في ذلك Android و iOS و Windows.



