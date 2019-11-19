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رياضة

محمد صلاح يعلن سفره إلى ليفربول بهذه الطريقة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
أعلن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول عن سفره إلى ليفربول عقب انتهاء فترة التوقف الدولي على الرغم من عدم مشاركته مع منتخب مصر الأول في مباراتى كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 لظروف الإصابة.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له مرتديا نظارة شمسية، وعلق عليها بصورة طائرة في إشارة لسفره مرة أخرى عائدا لـ ليفربول. 

جدير بالذكر أن محمد صلاح تعرض لإصابة قوية في الكاحل مع ليفربول، ولكنه صمم التواجد في معسكر الفراعنة الأخير، وتم استبعاده لاستكمال علاجه بشكل صحيح والعودة مرة أخرى بعد التعافي.
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