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أخبار البلد

إطلاق النسخة الثانية من التدريب على مهنة جليس فى الإسماعيلية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:13 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
وافق وزير القوى العاملة محمد سعفان، على إطلاق فعاليات النسخة الثانية من التدريب على مهنة جليس مسن، وذلك تفعيلا للبروتوكول المبرم بين مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة قناة السويس، والذي يهدف لتخريج كوادر قادرة على تقديم خدمة ورعاية صحية متميزة للمسنين من خلال التدريب على المهن المستحدثة في سوق العمل الداخلي والخارجي.

صرح بذلك ياسر سعيد مدير المديرية، مشيرا إلى أن التدريب يتم مجانا بواسطة أساتذة من المتخصصين بكلية التمريض، وقد افتتحت اليوم الأول للتدريب الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، بالترحيب بالمتدربين الجدد، وتحدثت عن أهداف البرنامج التدريبي الذي تنفرد به المديرية بالإسماعيلية.

كما تحدثت عن أخلاقيات مهنة جليس المسن، مؤكدة أنها تعتبر مهنة إنسانية من طراز فريد قبل أن تكون مهنة للتكسب، موجه الشكر للوزير محمد سعفان على رعايته الشخصية لهذا البرنامج التدريبي المتميز، وحرصه على تسليم شهادات التخرج لخريجي الدفعة الأولى بنفسه خلال زيارته الأخيرة لمدينة الإسماعيلية.

إطلاق النسخة الثانية من التدريب على مهنة جليس فى الإسماعيلية
إطلاق النسخة الثانية من التدريب على مهنة جليس فى الإسماعيلية
إطلاق النسخة الثانية من التدريب على مهنة جليس فى الإسماعيلية
إطلاق النسخة الثانية من التدريب على مهنة جليس فى الإسماعيلية
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