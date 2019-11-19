القومي لحقوق الإنسان: المتهمون أبطال واقعة التنمر على أفريقي يخضعون لعقوبة تجريم التمييز

وقال خالد معروف، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه في واقعة التنمر الأخيرة التي حدثت للشاب الأفريقي، سيتم محاكمة الشباب المتنمر وفقا للقانون، لافتا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتمد مدربين متخصصين لعقد دورات تدريبية للنشء الجديد للتوعية ضد ظاهرة التنمر وكيفية التعامل مع المتنمر ومعالجته.





وأضاف: "كما أن المجلس القومي يتابع باهتمام التحقيق مع المتهمين أبطال واقعة فيديو "التنمر" مع طالب أفريقي الجنسية، أثناء سيره فى الشارع حاملا حقيبة مدرسية".

أكد خالد معروف، خبير تدريب وبناء القدرات والباحث في المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التنمر يعد جريمة باعتباره أحد أشكال العنف ويخضع للعقاب في إطار قانون تجريم التمييز فى مصر، وهو قانون صدر فى 15 أكتوبر 2011 لمناهضة التمييز بين المواطنين فى مصر.