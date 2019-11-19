اتهم منتقديه بعدم الوعي.. 3 أسباب لـ نكبة المنتخب من وجهة نظر حسام البدري

لم يجد حسام البدري مدرب المنتخب المصري مبررات منطقية ليسوقها للرأي العام عقب أداء المنتخب المخيب للآمال أمام جزر القمر وكينيا، والإفلات من خسارة وشيكة أمام منتخب جزر القمر المتواضع.



«البعض يهاجمني دون أدنى وعي منهم».. تحدث حسام البدري عن الانتقادات التي توجه له قائلا إن المنتخب يعاني ظروف صعبة لعدة أسباب لكن من يهاجموه لا يعرفون شيئا عن تلك الظروف.



غيابات مؤثرة



لفت حسام البدري مدرب المنتخب الى الغيابات المؤثرة في صفوف منتخب مصر، لكن النقاد الرياضيين لم يركنوا إلى هذا السبب حيث أن المجموعة الضعيفة في التصفيات لا تحتاج إلى لاعبين محترفين أو تتأثر بغيابات أساسية.



وفقد منتخب مصر جهود محمد صلاح قبل مباراة كينيا للإصابة، كما تأثر المنتخب بغياب كل من رمضان صبحي نجم المنتخب الأوليمبي المشارك في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وكذلك زميله مصطفى محمد.



أزمة لاعبي بيراميدز



قال حسام البدري إن غياب لاعبي بيراميدز عن المنتخب كان له تأثير على الأداء والنتيجة، وفقا لحديثه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.



أزمة بيراميدز كانت بسبب تأخر اللاعبين عن معسكر المنتخب في برج العرب، وكان القرار وفقا لفرمان حسام البدري نفسه، والذي قرر استبعادهم من صفوف المنتخب خلال المعسكر على الرغم من اعتذار اللاعبين، وتبرير تأخرهم بارتباطات تدريبية تخص النادي.



الظروف الصعبة



قال حسام البدري « نواجه ظروفا صعبة خلال الفترة الماضية تسببت في تلك النتيجة » وكرر المدير الفني حسام البدري العبارة في أكثر من شكل، لكنه لم يفسر بوضوح ما هي تلك الظروف الصعبة التي يواجهها المنتخب.



ولعل ما يقصده البدري من الظروف الصعبة عدم انتظام البطولة المحلية، عى الرغم من عدم طول المدة بين توقف الدوري ومباراة كينيا، فضلا عن خوض المنتخب للوديات قبل المواجهة الرسمية أمام كينيا.



قال البدري: إن البعض يهاجمه وكأن جميع الأمور تم توفيرها للمنتخب ولا توجد أي مشكلات مضيفا إن هذا خاطئ تماما، لكن المدير الفني لم يكشف المسؤول عن عدم توفير الإمكانيات المطلوبة في ظل تأكيد اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة على أنها تقدم كل الدعم للمنتخب المصري.