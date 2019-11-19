أمين صندوق الأطباء يكشف تطورات أزمة التكليف مع وزارة الصحة

قال الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق نقابة الأطباء، إن وزارة الصحة فتحت باب التسجيل على النظام الجديد للتكليف دون إعلان.



وأضاف خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن الملامح التي وصلت إلى نقابة الأطباء حتى الآن حول نظام التكليف الجديد كارثية، لافتا إلى ضرورة أن تحدد الوزارة لقاء مع نقابة الأطباء لمناقشة الأزمة.



وأوضح أن الدفعة الحالية هى دفعة تكميلية لدفعة مارس وكان يفترض ان تكلف فى أغسطس وعددها 832 طبيبا ومن المفترض أن الدفعة كلها تسجل على نظام واحد وليس على نظامين، منوها بأن كل ما تطلبه النقابة هو تأجيل النظام الجديد لدفعة مارس القادم لكى يتسنى لنا دراسته مع الوزارة".



وأشار إلى أنه مضت ثلاثة أسابيع على إعلان الوزارة عن نظامها الجديد لتكليف الأطباء وحتى الآن لم ترد على التساؤلات أو الخطابات الرسمية ولم تحدد موعد للقاء مع النقابة التى تمثل الأطباء بحكم الدستور والقانون ومعنية بالحفاظ على مستقبل الأطباء والمهنة والمريض المصري فى المقام الأول.



وأضاف أن النقابة لها ممثل في اللجنة التي تعلن عن حركة التكليف كل عام لكن هذه المرة فوجئنا بالوزارة تفتح باب التسجيل على النظام الجديد دون إخبارنا.