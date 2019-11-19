ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أمين صندوق الأطباء يكشف تطورات أزمة التكليف مع وزارة الصحة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:41 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قال الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق نقابة الأطباء، إن وزارة الصحة فتحت باب التسجيل على النظام الجديد للتكليف دون إعلان.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن الملامح التي وصلت إلى نقابة الأطباء حتى الآن حول نظام التكليف الجديد كارثية، لافتا إلى ضرورة أن تحدد الوزارة لقاء مع نقابة الأطباء لمناقشة الأزمة.

وأوضح أن الدفعة الحالية هى دفعة تكميلية لدفعة مارس وكان يفترض ان تكلف فى أغسطس وعددها 832 طبيبا ومن المفترض أن الدفعة كلها تسجل على نظام واحد وليس على نظامين، منوها بأن كل ما تطلبه النقابة هو تأجيل النظام الجديد لدفعة مارس القادم لكى يتسنى لنا دراسته مع الوزارة".

وأشار إلى أنه مضت ثلاثة أسابيع على إعلان الوزارة عن نظامها الجديد لتكليف الأطباء وحتى الآن لم ترد على التساؤلات أو الخطابات الرسمية ولم تحدد موعد للقاء مع النقابة التى تمثل الأطباء بحكم الدستور والقانون ومعنية بالحفاظ على مستقبل الأطباء والمهنة والمريض المصري فى المقام الأول.

وأضاف أن النقابة لها ممثل في اللجنة التي تعلن عن حركة التكليف كل عام لكن هذه المرة فوجئنا بالوزارة تفتح باب التسجيل على النظام الجديد دون إخبارنا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأطباء.. تطالب بلقاء عاجل مع وزيرة الصحة.. ونظام التكليف الجديد لا نعلم عنه شيئا .. واعتراض من النقابة والشباب عليه

غدا .. مؤتمر للأطباء لشرح أسباب رفض حديثي التخرج التسجيل في نظام التكليف

الأطباء تطالب بتكليف الدفعات الحالية على النظام القديم

نقيب الأطباء: لا أعرف شيئا عن نظام التكليف الجديد

عضو بـ الأطباء: لا نرغب في التسجيل بنظام التكليف الجديد لإجبارنا على التخصصات

نقيب أطباء القاهرة: نحن أكثر مهنة ردت الجميل

ترشيحاتنا

وزير الرياضة السابق يترحم على أيام كوبر.. وخالد بيومي يرد

قطر ترعى الإرهاب.. الدوحة تتوسط لإطلاق سراح قادة طالبان مقابل هذا الثمن

سحبت التريند من صابرين.. أسماء الخمليشي تتصدر جوجل بسبب صورة

لحظة هجوم قرش على غواص.. فيديو

يستحقوا التقطيع ومفيش قائد ولا روح.. عبد الظاهر السقا يهاجم لاعبي المنتخب

واقعة طفلى السلم.. زوجة المطرب الشعبي تفجر مفاجآت جديدة أمام نيابة طنطا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج

فى عيد ميلادها.. 20 إطلالة متشابهة بين منى زكي وسعاد حسني

رد فعل مؤثر لمشردة عمرها 70 عامًا بعد حصولها على منزل خاص.. شاهد