جمال العدل يكشف آلية تسويق المسلسلات المصرية في الخارج.. فيديو

قال جمال العدل ،رئيس شركة العدل جروب، إن القنوات العربية لا تشترى كل المسلسلات المصرية التى يتم إنتاجها، لافتًا إلى أنه من الممكن أن ينتج 50 مسلسلا ولا يتم بيع إلا 15 مسلسلا فقط من قبل القنوات العربية.





وأضاف جمال العدل فى حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "ام بى سى مصر"، تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن القنوات المصرية تدفع أمولًا أكثر من التى يتم تحصيلها من السعودية ودبى وغيرها من الدول العربية.



وتابع أن السعودية تعبر عن ثقافتها من خلال مسلسلاتها، كذلك الإمارات والكويت، مما أثر على سوق المسلسلات المصرية بالخارج، لأن كل الدول أصبح لديها مسلسلاتها الخاصة بها.



وأوضح أنه أصبح يعتمد على تسويق المسلسلات المصرية على السوق المصرى فقط، لأن الدول العربية أصبحت تشترى عدد قليل جدًا من المسلسلات المصرية.

