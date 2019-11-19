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محافظات

محافظ الدقهلية: وقف ترخيص بناء أي قطعة عليها نزاع قضائي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:19 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على إزالة جميع الإشغالات والغلق الفوري للمحلات المخالفة داخل عمارة بحي غرب المنصورة، ووجه رئيس الحي بسرعة التنفيذ لرفع الضرر عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية على رئيس مركز ومدينة المنصورة بعدم إصدار أي تراخيص بناء لأي قطعة أرض يوجد عليها نزاع قضائي لحين الفصل فيه، وذلك ردا على شكوى أحد المواطنين من قرية بدواي يتضرر فيها من إصدار ترخيص بناء لقطعة عليها نزاع قضائي.

وشدد محافظ الدقهلية على جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بعدم نشر أية مستند او خطاب خاص بالعمل الرسمي سواء خلال أداء الخدمة أو بعدها ومن يفعل ذلك يتعرض للمساءلة القانونية من قبل النيابة العامة والحكم بالسجن، لأن هذا الفعل فيه إفشاء لأسرار العمل الحكومي.
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