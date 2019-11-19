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أخبار البلد

أولادنا في عنينا: توعية طلاب مدارس قرى الفيوم بطرق مقاومة العدوى

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:49 م
صدى البلد
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أماني نوار
أضافت هذا الأسبوع مبادرة أولادنا في عنينا للكشف على طلاب المدارس والتى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد برعاية وزارة التربية والتعليم نشاطا طبيا جديدا إلى أنشطتها الطبية في مجال الكشف على طلاب المدارس وهو التوعية بطرق انتشار العدوى بالتعاون مع مستشفى المعلمين ونيوهارت لإدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية. 

وأكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن التعاون مع مستشفى المعلمين ونيوهارت هذا الأسبوع في إضافة نشاط التوعية بطرق مقاومة انتشار العدوى إلى أنشطة الكشف على أمراض العيون والانيميا والسكر التى تقدمها "أولادنا في عنينا" لطلاب المدارس جاء استجابة لدعوة منظمة الصحة العالمية لتخصيص الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر للتوعية بطرق مقاومة إنتشار العدوى كأحد أنجح الوسائل في الحد من الاسراف في استخدام المضادات الحيوية وبالتزامن مع أنشطة طبية توعوية مماثلة تنظم في معظم دول العالم بداية من الأمس الاثنين الى الأحد 25 نوفمبر الحالى.

وأشار عبدالفتاح إلى أن أولادنا في عنينا ومستشفى المعلمين ونيوهارت نفذتا نشاط التوعية بطرق مقاومة العدوى أمس الاثنين ضمن انشطة قافلة أولادنا في عنينا التى تم تنظيمها أمس واستهدفت الكشف على مدرسة اباظة بقرية اباظة بمركز يوسف الصديق بالفيوم وكذلك اولياء الامور .

وأضاف الدكتور بهاء أبو زيد مدير مستشفى المعلمين بان اختيار توعية طلاب مدارس قرى الفيوم لتكون الفعالية الأولى في فعاليات أسبوع التوعية تأتى تأكيدا على اهتمام مستشفى المعلمين بصحة الطلاب في مراحل تعليمهم المختلفة والمعلمين فى كافة المناطق الجغرافية التى يعيشون فيها.

من جانبه أكد الدكتور محمد ماهر المدير التنفيذى لنيوهارت لإدارة المستشفيات والمراكز الطبية أن فعاليات أسبوع التوعية سوف تشمل بجانب توعية طلاب المدارس والمعلمين تنظيم فعاليات توعية داخل المستشفى تستهدف الفريق الطبى بالمستشفى حول أحدث الطرق العالمية في مواجهة العدوى وآليات الترشيد في استخدام المضادات الحيوية كذلك تنظيم ندوات توعية تستهدف جمهور المترددين على المستشفى من المرضى ومرافقيهم لتوعيتهم بهذا الشأن.
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