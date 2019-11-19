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أخبار البلد

خلال معرض دبي.. الخطوط السنغالية تعلن ضم 8 طائرات A220 لأسطولها

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:26 م
الخطوط السنغالية
الخطوط السنغالية
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نورهان خفاجي
أعلنت الخطوط الجوية السنغالية، الناقل الوطني في السنغال، عن توقيع مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 8 طائرات من طراز A220-300، خلال مؤتمر صحفي أقيم ضمن فعاليات معرض دبي للطيران وبحضور أليون سار وزير النقل والسياحة السنغالي.

وستساهم كفاءة طائرات A220 في تخفيض التكاليف التشغيلية للخطوط الجوية السنغالية ، إلى جانب توفير أعلى مستويات الراحة للمسافرين من خلال الأسطول الجديد.

وتعد الخطوط الجوية السنغالية الأولى في أفريقيا التي بدأت بتشغيل طراز A330neo مطلع العام الجاري، والذي يتميز بمحركات مدعومة بأحداث التقنيات، وبتصميم جديد للأجنحة والجنيحات، وذلك بالاستفادة من أبرز التقنيات المستخدمة في طراز A350XWB.

وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات من فئة 100-150 مقعدًا، إذ تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها الهيكل الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. ويجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، إضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20% أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجما. وفي نهاية شهر أكتوبر وصل مجموع عدد طلبيات طراز A220 إلى أكثر من 530 طائرة.
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