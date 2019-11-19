قبل مواجهة المنتخب الأوليمبي.. تعرف على مسيرة جنوب إفريقيا في الأمم الإفريقية

ينتظر عشاق الكرة المصرية والإفريقية مواجهة المنتخب الأوليمبي المصري بقيادة شوقي غريب، نظيره منتخب جنوب إفريقيا في دور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.





وتأمل الجماهير المصرية أن يعيد المنتخب الاولمبي الفرحة إلى قلوبهم من جديد من تحقيق الفوز على منتخب جنوب إفريقيا ومواصلة قطار النجاح والوصول إلى طوكيو "2020"، وتحقيق مالم يستطع تحقيقه المنتخب المصري الأول حتى الآن بقيادة حسام البدري.





وقبل انطلاق المباراة بساعات قليلة يرصد لكم " موقع صدى البلد "، أبرز نتائج المنتخب الأولمبي الجنوب إفريقي خلال المواجهات الثلاثة التي خاضها في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت "23 عاما ".





خاض منتخب جنوب إفريقيا ثلاث مباريات في بطولة أمم إفريقيا تحت "23 "عاما والمقامة علي الأراضي المصرية فاز في مباراة واحدة وتعادل في لقاءين آخرين.





على مدار مشوار منتخب جنوب إفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا لم تستقبل شباكه أي هدف حتى الآن حيث استطاع لاعبو منتخب جنوب إفريقيا من الحفاظ على شباكهم حتى تلك اللحظة وقبل مواجهة المنتخب الاولمبي المصري .









شارك مع المنتخب الأولمبي 18 لاعبا حتى الآن دون إحداث اي تغيرات أو التعرض لحالة طرد من قبل حكام اللقاء.





فرض لاعبو المنتخب الأولمبي السيطرة خلال مباراتهم على الرغم من تسديد هدفا وحيدا طوال الثلاث مباريات ولكن استطاعوا تسديد عرضيات صحيحة وتسديد "16" كرة صحيحة علي شباك منافسه في بطولة كأس الأمم الأفريقية.





سجل تيبو هو موكوينا الهدف الوحيد للمنتخب الأولمبي الجنوب افريقي في بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال ركلة حرة وسجلت بالقدم اليمنى لتسكن الشباك.



