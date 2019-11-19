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منوعات

عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:38 م
صدى البلد
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هدير علاء
انتهت محاولة شاب طلب يد صديقته بطريقة رومانسية، أثناء قيامهما بممارسة رياضة ركوب الأمواج، بشكل مزعج للغاية، وجاء ذلك بعد أن سقط خاتم الخطوبة من يده في المحيط أثناء عرض الزواج، لكن لحسن الحظ، فقد كانت في انتظار عروسه المستقبلية مفاجأة أخرى.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية عن تفاصيل ما حدث، موضحًا أن "كريستوفر جارث"، البالغ من العمر 38 عامًا، قرر عرض الزواج على صديقته "لورين أويي"، 32 عامًا، في وسط المياه أثناء ممارسة رياضة ركوب الأمواج بمدينة "هونولولو" في جزر "هاواي"، وبالفعل أظهر لها الخاتم وهو على لوح ركوب الأمواج.

واعتقدت "لورين أويي" في البداية أن الأمر مجرد دعابة، لكنها سرعان ما أدركت أنه جاد في طلبه، وسعدت بذلك كثيرًا، بحسب ما أوضحت هي في وقت لاحق عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

إلا أن سعادتها لم تدم طويلًا وتحولت إلى صدمة بعد أن سقط الخاتم الذي كان يحمله "جارث" من يده في المحيط على نحو مفاجئ.

وبالنسبة للمفاجأة الثانية التي كانت في انتظار العروس، فتتمثل في أن زوجها المستقبلي كان مستعدًا لحدوث مثل هذا الموقف، خاصة وأنهما في وسط المياه، لذلك فقد كان لديه "خاتم احتياطي" كي يعرضه على صديقته أثناء ركوب الأمواج في المحيط، في حين ترك الخاتم الأصلي على الشاطئ.
عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج
عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج
عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج
عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج
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