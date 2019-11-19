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برلمان

عبد العال: سأكون أول المشاركين في افتتاح مقر مجلس النواب اليمني

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:51 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال عن استعداده للمشاركة في افتتاح مقر مجلس النواب اليمني.. قائلا: "سأكون أول الواصلين لافتتاح مقر مجلس النواب اليمنى الجديد".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ بقاعة (25 يناير) لوفد برلماني يمني رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.

وأضاف: "أن أي استقرار لليمن هو استقرار لمصر ندعم الأشقاء في اليمن التي كانت وستكون صمام الأمان وبوابة البحر الأحمر وهذا خط استراتيجي، ولن يتم التفريط في ذلك أنتم في القلب، وأنا على أتم الاستعداد لحضور حفل افتتاح مقر مجلس النواب اليمني الجديد".

ولفت الدكتور علي عبدالعال إلى أن مجلس النواب يضع كافة إمكانياته تحت تصرف الأخوة الأشقاء في اليمن، مؤكدا أن موقفه المساند لليمن في اجتماعات البرلمان العربي ينبع من ضميره القومي العربي.. قائلا: "هذا واجبي ولا شكر على واجب، هذا تم انطلاقا من إيماني بالقومية العربية، فأنا أنتمي لجيل قومى عربي ولأفكار الزعيم جمال عبد الناصر".

وتابع: "إننا نلتقى اليوم برئيس مجلس النواب اليمني وهو أخ وصديق عزيز والوفد المرافق ضيوف أعزاء في بلدهم الثاني مصر، إن مصر واليمن كانا دوما جنبا إلى جنب وعلى إرادة واحدة قوية على مر العصور"، مؤكدا الحاجة إلى الوحدة والاستقرار لليمن ليعود سعيدا إلى الأمة العربية.
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