ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لجذب فئة جديدة من المستخدمين.. Facebook يطلق تطبيقا جديدا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:10 م
Facebook
Facebook
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أصدر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك "Facebook"، تطبيقًا جديدًا لابتكار الميمز يسمى Whale بمتجر التطبيقات الكندي، وهو ما يمثل أحدث محاولات الشبكة الاجتماعية لجذب المستخدمين الصغار إلى المنصة، وفقا لما ذكره موقع "the information".

ويعتبر التطبيق المسمى Whale، وسيلة سهلة لدمج المؤثرات الخاصة على النصوص والصور، إذ يمكنك تحميل الصور الخاصة بك، مع إمكانية إضافة مجموعة من النصوص والرموز التعبيرية والفلاتر.

وقد تم إصدار التطبيق خلال الأسبوع الماضي، فقط على متجر التطبيقات الكندي التابع لشركة آبل، حيث تقول قائمته إنه يمكن استخدامه لتحرير صورك أو الصور المخزنة على الهاتف، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك مشاركة الميمات التي يصنعونها بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام وMessenger.

وقد صمم التطبيق بواسطة فريق  Facebook Product Experience) NPE) الجديد، المتخصص بتجربة التطبيقات الجديدة لفيسبوك، والذى تم تأسيسه قبل بضعة أشهر للعمل على تطبيقات فيس بوك التجريبية، وتشمل الجهود السابقة للفريق إطلاق تطبيق Bump للدردشة، إلى جانب تطبيق Aux للاستماع جماعي.

ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقني، تستهدف مجموعة التطبيقات الجديدة من فيسبوك، مالكي الهواتف الذكية الأصغر سناً، وهو الجيل المهووس حالياً بمنصات أخرى مثل TikTok و Twitch.

وصرح متحدث باسم فيسبوك لموقع "The Information": " إنه يستخدم اسم العلامة التجارية المنفصل NPE للتأكيد بأن تطبيقاته يمكن أن تتغير بسرعة، أو حتى يتم إيقافها إذا وجدت الشركة أنها ليست مفيدة للأشخاص".

والجدير بالذكر أن تطبيق صنع الميمات Whale ينضم إلى قائمة طويلة من التطبيقات التجريبية التي تم إطلاقها أو شراؤها بواسطة فيسبوك على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك Moments و Notify و Lifestage و Poke و Slingshot و Tbh و Moves و Hello.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلى لونه أسود.. حيلة ذكية لاستخدام ميزة الوضع الليلي لـ فيسبوك

ضبط كل معلومات حسابك.. دليلك الكامل لإدارة بروفايلك على واتساب

فيسبوك تطلق أدوات فيديو جديدة.. أبرزها ميزة جدولة Instagram و IGTV

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وماسنجر وإنستجرام

وأخيرا.. هذه الميزة الرائعة أصبحت متاحة على واتس آب الآن

خبر صادم .. واتساب يختفي نهائيًا من هواتف أندرويد وآيفون القديمة في 2020

ترشيحاتنا

تشكيل الأهلي في ودية الاتصالات

فاكهة الغناء.. من هي الفنانة التي رفض إسماعيل يس تقبيلها | نوستالجيا

زوج يقتل طليقته وحبيبها ويطلق النار على نفسه .. تفاصيل مروعة

صلاح عبد الله يوجه رسالة مؤثرة للمنتخب الأوليمبي قبل لقاء جنوب إفريقيا

مصر وجزر القمر.. ماذا قال الكاف عن تعادل الفراعنة المحبط؟

وزير الرياضة السابق يترحم على أيام كوبر.. وخالد بيومي يرد

AdvertisementS

احتكار bein sports يتبخر.. كيف تشاهد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا مجانا

اخبار الرياضة.. الموت يفجع عمرو السولية.. طوارئ في الزمالك.. ومداعبة غامضة من تركي آل الشيخ

طفلهما غير طبيعي.. والدان يشتريان كاميرا مراقبة والنتيجة مرعبة.. صور

الطريق إلى طوكيو .. كوت ديفوار أول المتأهلين عقب الفوز على غانا بركلات الترجيح

5 متهمين والساعة بـ3000 جنيه.. تفاصيل ضبط شبكة شواذ في القاهرة

لممارسة الجنس السادي .. فيديوهات لـ حفلات الشذوذ وكرابيج وكلابشات بحوزة شبكة شواذ القاهرة

استعدوا للبرد.. الأرصاد السعودية على خطى القاهرة

محمد صلاح يعلن سفره إلى ليفربول بهذه الطريقة

أثناء رحلة لـ دير مارمينا .. إصابة 27 شخصا في حادث تصادم بين أتوبيسين بالإسكندرية

واقعة طفلى السلم.. زوجة المطرب الشعبي تفجر مفاجآت جديدة أمام نيابة طنطا.. صور

مصر وجزر القمر.. ماذا قال الكاف عن تعادل الفراعنة المحبط؟

الزمالك يرفض قطر.. الكاف يحسم موعد ومكان إقامة السوبر الإفريقي الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة

مجاويش .. رمال ناعمة ومياه صافية .. جزيرة ساحرة تمتلك نظاما بيئيا فريدا