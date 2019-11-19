لجذب فئة جديدة من المستخدمين.. Facebook يطلق تطبيقا جديدا

يمكن للمستخدمين بعد ذلك مشاركة الميمات التي يصنعونها بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام وMessenger.

وقد صمم التطبيق بواسطة فريق Facebook Product Experience) NPE) الجديد ، المتخصص بتجربة التطبيقات الجديدة لفيسبوك، والذى تم تأسيسه قبل بضعة أشهر للعمل على تطبيقات فيس بوك التجريبية، وتشمل الجهود السابقة للفريق إطلاق تطبيق Bump للدردشة، إلى جانب تطبيق Aux للاستماع جماعي.





ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقني، تستهدف مجموعة التطبيقات الجديدة من فيسبوك، مالكي الهواتف الذكية الأصغر سناً، وهو الجيل المهووس حالياً بمنصات أخرى مثل TikTok و Twitch.



إنه يستخدم اسم العلامة التجارية المنفصل NPE

للتأكيد بأن تطبيقاته يمكن أن تتغير بسرعة،

أو حتى يتم إيقافها إذا وجدت الشركة أنها ليست مفيدة للأشخاص".



والجدير بالذكر أن تطبيق صنع الميمات Whale ينضم إلى قائمة طويلة من التطبيقات التجريبية التي تم إطلاقها أو شراؤها بواسطة فيسبوك على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك Moments و Notify و Lifestage و Poke و Slingshot و Tbh و Moves و Hello.

وقد تم إصدار التطبيق خلال الأسبوع الماضي، فقط على متجر التطبيقات الكندي التابع لشركة آبل، حيث تقول قائمته إنه يمكن استخدامه لتحرير صورك أو الصور المخزنة على الهاتف، ووصرح متحدث باسم فيسبوك لموقع "The Information": "