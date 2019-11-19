أمراض النجوم حقيقية أم دعائية.. إصابة رامي جمال بالبهاق.. وشكوك حول حقيقة مرض ميريام فارس وريهام سعيد

الجمهور يتعاطف مع رامي جمال بعد إصابته بالبهاق

إليسا أعلنت إصابتها بسرطان الثدى من خلال فيديو

الشكوك تحيط بـشائعات ميريام فارس وريهام سعيد

رامي جمال

شريف مدكور

إليسا

ميريام فارس

ريهام سعيد

تعرض عدد من النجوم لأمراض مختلفة خلال الفترة الأخيرة، منهم من صدق الجمهور مرضه دون تشكيك، ومنهم من شكك الجمهور في حقيقية مرضه.ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز أمراض النجوم سواء كانت حقيقية أو دعائية.أعلن المطرب رامي جمال إصابته بمرض البهاق بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده.وقال رامي جمال، خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".واستكمل: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".تعاطف الجمهور مع الإعلامي شريف مدكور بعد الإعلان عن مرضه بسرطان القولون.وقال شريف مدكور، في أحد اللقاءات الصحفية، إنه لا يزال في بدايات مرحلة العلاج، مشيرا إلى أنه يحارب مرضا ليس هينا، ويحتاج جهدا كبيرا ونفسا طويلا: "الرحلة ما زالت في أولها، ودعوات الناس تطمئنني، وتدفعني للأمام".الفنانة اللبنانية ​إليسا​ أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي في فيديو كليبها الذي طرحته لأغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، واستطاعت أن تشكل حالة بهذا الإعلان الذي تناقلته الصحف في كل العالم.أعلنت الفنانة ميريام فارس إصابتها بالمرض الخبيث، وانتشر الخبر بشكل سريع، ولكن الجمهور لم يصدقها.التزمت ميريام فارس الصمت فى هذه الأزمات التى مرت بها مؤخرا لحين ترويج شائعة إصابتها بالسرطان، فلم تجد أمامها سوى التعليق على هذا الخبر قائلة: "صحيح بمر بحالة صحية دقيقة وحرجة لكن ليست كل مصيبة اسمها سرطان، أنا ما معى سرطان وأحتاج لبعض الوقت لأتعافى وأعود لكم ميريام القوية".وشنت الإعلامية ريهام سعيد هجوما حادا على الشامتين في مرضها، كما ردت على ما تردد بشأن "متاجرتها بالمرض".وقالت ريهام سعيد، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها تعرضت "لاستفزاز رهيب من قبل عدد من الناس الذين ادعوا تمثيلها المرض".وأضافت أنها خرجت بهذا الفيديو "لأنها هتقول كلام مينفعش يتقال في برنامجها يوم الأحد المقبل".وتابعت: "أنا عملت الفيديو علشان اللي بقوله مش هينفع في البرنامج، أنا شايفاها قلة أدب وقلة ذوق وقلة رحمة وحاجات كتير، هل أنا بشتغل في شركة صغيرة علشان أعمل عملية تجميل ويسيبوني أتاجر بمرضي؟ هل أحبس نفسي في البيت شهر علشان أتظاهر إني مريضة؟ هل لميت تبرعات علشان مرضي؟ هو علشان راجعة البرنامج يبقى بمثل، هل مينفعش أخف؟ ميفنعش أبقى كويسة بالنسبالك".وواصلت: "ربنا ابتلاني علشان بيحبني، وربنا أنقذني وأنقذ حياتي وكنت تعبانة وكنت بموت، ولكن أنا مطلعتش أعيط للناس، ارحموني يا سفلة".