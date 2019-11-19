المؤبد لشاب استدرج طفلة واغتصبها بعد إيهامها بالزواج بالدقهلية

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي على قاسم وعضوية كل من المستشار أسامة مصطفى أحمد والمستشار محي الدين محمد الكناني بالسجن المؤبد على شاب لقيامه باستدراج طفلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بعد أن أوهمها بالزواج ثم اغتصبها وتركها.



وتعود الواقعة إلى شهر أبريل الماضي عندما تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر باختفاء طفلة لم يتجاوز عمرها ال 16 عاما وادعاء أسرتها اختطافها.



وبتشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائى وتتبع هاتفها المحمول تبين أنها موجودة بالقاهرة وأن أحد الشباب استدرجها عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " وأوهمها بالزواج ثم اغتصبها وألقاها بالشارع وجرى إعادتها لأسرتها بعد 48 ساعة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



فيما قامت نيابة مركز ميت غمر باحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة ووجهت إليه اتهامات بالخطف عن طريق التحايل على الطفلة المجني عليها مستغلا صغر سنها حال كونها لم تبلغ 18 عاما بعدما أوهمها برغبته في الزواج فاستدرجها لإحدى المناطق السكنية بالقاهرة بعيدا عن أسرتها وقاطعا الصلة بينها وبين ذويها ومنعها من مغادرة المكان ثم اغتصبها رغما عنها وألقى بها في الشارع.



كما جاء بأمر الإحالة أن المتهم ارتكب جناية الخطف والتي اقترنت بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان بعدما واقع الطفلة المجني عليها بغير رضاها بطريق الإكراه بأن قام بتقييد يدها وقدمها بقيد بلاستيكي مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها فنزع عنها ملابسها كرها واعتدى عليها جنسيا وفقا لما هو وارد بتقرير الطب الشرعي ممهدا إياها بسلاح أبيض عبارة عن مطواة.



ومن جانبه عبر هانى عبادة محامى أسرة الطفلة أن حكم المؤبد أثلج صدور الجميع جاء ليكون عبرة لغيره إلا أنه كان يتمنى الإعدام حيث قام باستدراج الطفلة التى لم تبلغ من العمر 18 سنة وأوهمها بالزواج منها مستغلا صغر سنها قاطع الصلة بينها وبين ذويها بإحدى المناطق السكنية ومنعها من مغادرتها و واقعها بغير رضاها كرها عنها بعدما استدرجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي "الفيس بوك ".