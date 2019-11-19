خبير فرنسي لعلاج المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الزقازيق متطوعا لعلاج المصريين

تعقد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق المؤتمر المشترك الأول لأقسام الأشعة وطب المخ والأعصاب وجراحة المخ والأعصاب علي مدى يومي 24، 25 نوفمبر تحت عنوان "الإعلان عن فريق عمل تدخلات الأوعية الدماغية والسكتة الدماغية" برعاية الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق والدكتور "عبدالسلام عيد" عميد كلية الطب.





أكد الدكتور "إبراهيم لبدة" رئيس قسم الأشعة ورئيس المؤتمر أن هذا هو المؤتمر الأول من نوعه في مصر حيث تعتبر هذه التخصصات الثلاثة هي التخصصات المنوط بها طبيا التعامل مع حالات السكتة الدماغية، وهذا يعتبر نموذجا لفريق العمل المتجانس بين التخصصات الطبية من أجل الوصول لرعاية طبية تليق بالمواطن المصري.





فيما أضاف الدكتور "أحمد عوض بيصار" مدرس الأشعة التداخلية بجامعة الزقازيق منسق عام المؤتمر أنه خلال زيارة الخبير الفرنسي العالمي البروفيسور فريدريك كلارينسون رئيس وحدة الأشعة التداخلية العصبية بمستشفى بيتييه سالبيترييه الجامعي بباريس والتابع لجامعة السوربون العريقة سيتم عقد ورشة عمل بحضور الأطباء من التخصصات الطبية المختلفة المنوط بها التعامل مع حالات السكتة الدماغية والنزيف الدماغي من الجامعات المصرية المختلفة وذلك لأول مرة في مصر وسيقوم بإجراء مناظرة الحالات والعمليات مجانا للمصريين ومتطوعا بمجهوده .



