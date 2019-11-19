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محافظات

بسبب دموع مواطن.. حملة تموينية على مطعم رفض بيع كيس فول بـ3 جنيهات

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:48 م
زينب الزغبي
فوجئ مسئولي مكتب مباحث التموين في دمياط بدخول أحد المواطنين عليهم وهو يبكي بشدة بعد إحراجه من قبل العاملين بأحد مطاعم الفول والطعمية الشهيرة في مدينة دمياط لرفضهم بيع كيس فول ب3 جنيهات بدعوى أن أقل ثمن لكيس الفول 5 جنيهات.

وتلقى قسم شرطة تموين دمياط شكوى من المواطن ضد مطعم الفول والفلافل الشهير بشارع نافع بمدينة دمياط، وذلك لامتناعه عن بيع الفول لأحد المواطنين لا يمتلك سوى ثلاث جنيهات.

ورفض الكاشير طلب المواطن وشدد على أن أقل كيس فول بخمسة جنيهات.

وانهمر المواطن في البكاء بسبب إحراجه أمام رواد المطعم بعد طرده من قبل الكاشير والعاملين فيه حيث لم يكن معه سوى ثلاث جنيهات لجلب طعام لأطفاله.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد عبد الباقى ومعاونية ضياء الدين القناديلى؛ للتأكد من صحة الشكوى وتبين لهم أن المطعم دون ترخيص فضلا عن استخدام أسطوانات غاز تجارية ممنوع استخدامها فى الأماكن التى يوجد بها غاز طبيعى.

كما تم ضبط زبدة وجبن أبيض دون علامات تجارية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.
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