تحقيقات النيابة في حادث برج كهرباء أوسيم: العمال تطايروا أسفل الحديد.. واستدعاء مسئول.. استخدام الصواريخ الكهربائية والأوناش لاستخراج الضحايا من أسفل أكوام الحديد

تحقيقات النيابة في حادث برج كهرباء أوسيم:

العمال تطايروا أسفل الحديد واستدعاء مسئول

استخدام صواريخ كهربائية وأوناش لاستخراج جثامين الضحايا

16 شركة مختلفة تعمل على تطوير محطة الكهرباء بالكامل

مقتل 5 عمال وإصابة اثنين آخرين فى انهيار برج الكهرباء

واصلت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني، رئيس النيابة، تحقيقاتها الموسعة في انهيار برج كهرباء بقرية سقيل بعدما خلف 5 قتلى ومصابين.واستمع المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم، على مدار يومين متتاليين لمدير محطة كهرباء سقيل، مسرح الواقعة، و10 عمال من شهود العيان، وقال مدير المحطة إنه أمس الأول، الأحد، أثناء تواجده بالمحطة علم بالحادث فأسرع إلى موقع البرج المنهار وفوجئ بالحديد على الأرض وأسفله العمال الضحايا، فتم طلب سيارات الإسعاف وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت إلى المكان مع الاستعانة بقوات الإنقاذ البري من إدارة الحماية المدنية بالجيزة.وأكد مدير المحطة أن قوات الإنقاذ اضطرت لاستخدام صواريخ كهربائية وأوناش لاستخراج جثامين الضحايا من أسفل أعمدة الحديد بعد قصها لضخامتها واستغرقت عملية البحث والعثور على المتوفين والمصابين قرابة ساعة ثم تم رفع آثار الحادث بالكامل.وقال شهود العيان من العمال إنهم يعملون في إحلال وتجديد البرج المنهار منذ أسبوع في إطار المشاريع الكثيرة التي تنفذها 16 شركة مختلفة لتطوير محطة الكهرباء بالكامل وأمس الأول فوجئوا قرابة الساعة الواحدة ظهرا بانهيار البرج الذي كان يقف عليه 6 من زملائهم فسقطوا جميعهم أسفل الحديد، ما أدى لمصرع 4 منهم في الحال وإصابة الاثنين الآخرين وتم نقلهما للمستشفى أحدهما كان في حالة خطرة وفارق الحياة بعد فترة متأثرا بإصابته، وعن حالة الإصابة الثالثة قال العمال إنه كان زميل لهم يمر بجوار البرج لحظة انهياره وشاهد زملاؤه يتطايرون من ارتفاع 25 مترا وتسقط أعمدة الحديد الضخمة فوقهم فأصيب صدمة عصبية وتم نقله للمستشفى أيضا.من جانبها، أجرت النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، معاينة تصويرية لموقع الحادث، والتي كشفت أن الشركة تقع على مساحة كبيرة تصل إلى أفدنة ومسئولة عن تغذية قطاع غرب القاهرة بالكامل بالكهرباء، وأن البرج فور انهياره احتل مساحة 1000 متر.وتبين أن عملية الإحلال للبرج المنكوب بدأت منذ أسبوع، حيث تولى العمال فكه من أعلى نزولا لأسفل وانتهوا من إحلال ما يقرب من 80 مترا حتى وصلوا للنقطة 25 حدث الانهيار، وقررت النيابة استدعاء مسئول الأمن الصناعي والمهندس المسئول عن البرج المنهار للوقوف على مدى وجود إهمال أدى إلى وقوع الحادث من عدمه من ناحية ما إذا كان حديد البرج متهالكا ولا يستوجب وقوف عمال أعلاه أو هناك طريقة أخرى لفكه دون الوقوف عليه في حالة تمثيله خطورة.واستمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني لشركة الكهرباء والذي لم يشر إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، ومازالت التحقيقات مستمرة.كما أجرت نيابة أوسيم مناظرة لجثامين 5 عمال ضحايا انهيار برج كهرباء أوسيم.وكشفت المناظرة عن إصابة المتوفين بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد تنوعت بين تهتك بالرأس وجروح قطعية وكسور وكدمات، ووقع مفتش الصحة كشفا طبيا ظاهريا على الجثامين، وقررت النيابة التصريح بدفنهم دون تشريح وتسليمهم لذويهم.وصرحت النيابة بدفن جثامين المتوفين بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليهم، كما انتقلت النيابة إلى مستشفى أوسيم لسماع أقوال المصابين الاثنين.وقدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، خالص التعازي لأسر المتوفين، إثر انهيار برج كهرباء خاص بشركة كهرباء سقيل بمركز ومدينة أوسيم.وحرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، نتيجة انهيار برج الكهرباء الذي تسبب في سقوط 4 حالات وفاة، وإصابة 2 آخرين.ووجه مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتلقيهم العلاج اللازم حتى تمام الشفاء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.اليوم الذي بدأ هادئا في منطقة سقيل، بتوافد عمال إحدى الشركات على شركة كهرباء المنطقة لفك أحد الأبراج الكهربائية، لم يدم هدوؤه كثيرا، فسرعان ما تحولت سعادة العمال إلى حزن، وتحول من خرجوا من بيوتهم للقمة العيش إلى أموات، ليعودوا إلى أهلهم جثثا هامدة، خاصة أن جميع الضحايا من خارج محافظة الجيزة.بداية الواقعة عندما تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط برج كهرباء ووجود متوفين ومصابين داخل محطة كهرباء غرب القاهرة بقرية سقيل، وانتقل على الفور قيادات مديرية أمن الجيزة وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين أنه خلال قيام عمال تابعين لشركة (تي اند انيرجي) المتعاقدة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإحلال وتجديد أبراج الكهرباء، بالعمل على تفكيك جزء متبق من برج كهرباء "بدون كابلات" ارتفاعه حوالي 25 مترا من أصل 110 أمتار، سقط أرضًا.وكشفت التحريات النهائية لأجهزة أمن الجيزة، ملابسات انهيار برج كهرباء بمدينة أوسيم بعدما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين.نتج عن الحادث وفاة كل من كريم محمد إبراهيم الفرماوي، 28 سنة، مقيم بالدقهلية، وأحمد إبراهيم عمر محمد، 22 سنة، مقيم بالدقهلية، وأبو الوفا أسعد أبو الوفا أحمد، 36 سنة، مقيم قنا، وإبراهيم محمد إبراهيم عبد الرحمن، 33 سنة، مقيم قنا، وهيثم فارس السيد، 33 سنة، مقيم كفر الشيخ.كما تبين إصابة كل من سلامة مرسي علي الغندور، 41 سنة، مقيم الدقهلية (كسور بالذراعين والحوض)، وعلي حسن عيد سعيد، 30 سنة، مقيم أوسيم (صدمة عصبية)، وجميعهم عمال بالشركة المنفذة، وتم نقلهم إلى مستشفى أوسيم المركزي.استجوبت الأجهزة الأمنية كلا من السعيد عبد المعطي إبراهيم، 45 سنة، مقاول بالشركة المنفذة، وشقيقه ياسر عبد المعطي، 48 سنة، مقاول عمال بذات الشركة، وحسن محمد سعيد، 38 سنة، مشرف بذات الشركة، حول أسباب الحادث، أيدوا ما ورد بالتحريات من سقوط البرج خلال عملية الإحلال والتجديد.وتبين من التحريات، أن عمال إحدى شركات المقاولات كانوا يعملون لفك البرج المنهار والذي يبلغ ارتفاعه "١١٠ أمتار"، حيث تمكنوا من إحلال مسافة ٨0 مترا من البرج.وشرحت التحريات أن العمال سقطوا من مسافة ٢٥ مترا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، وهو ما أدى إلى مصرع 5 من العمال وإصابة 2 آخرين.