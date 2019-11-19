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توك شو

صناع الخير: نسبة الشباب المشارك في الأعمال الخيرية لا تتعدى 4%.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:06 م
مصطفى زمزم، رئيس
مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة"صناع الخير"
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قسم التوك شو
قال مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة "صناع الخير"، إن مبادرة صناع الخير في البداية كانت قائمة على جهود فردية بسيطة ووصلت الآن لـ 250 متطوعا من شباب الجامعات والموظفين، وهذا عن طريق الدخول على صفحة المؤسسة على الفيسبوك وملء استمارة ثم الاتصال به.

وأضاف مصطفى زمزم، من خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن لدى المؤسسة 12 مكتبا في مختلف المحافظات يقوم شباب المحافظة بخدمة محافظتهم والمحافظات المجاورة، وأن نسبة الشباب المشارك في الأعمال الخيرية لا تصل لـ 4%.

وتابع مصطفى زمزم، أن هناك فعاليات يقوم بها شباب المبادرة بالتعاون مع وزارة السياحة لتنمية السياحة، التواصل مع شباب من دول اخرى مثل التفاعل مع طلاب من ألمانيا وعمل يوم الصداقة الألماني المصري، ودعوتهم لزيارة الأماكن الأثرية المصرية، وتم زراعة 100 ألف شجرة في الأقصر على مدار سنتين.

وذكر مصطفى زمزم، أن هناك التفكير في مبادرات أخرى، وأن العمل التطوعي يثقف من خبراتك ومهاراتك الحياتية، وان في كثير من الدول العربية الآن يشترط ان تكون مارست العديد من الانشطة التطوعية في حياتك ليتم قبولك في الوظيفة، إطلاق المبادرات التوعوية ايضًا لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
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