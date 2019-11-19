حول قواعد المنافسة بين الشركات.. سلطة الطيران تستضيف دورة المنظمة العربية

تستضيف سلطة الطيران المدني، فعاليات دورة تدريبية حول "قواعد المنافسة العادلة بين شركات الطيران"، التي تنظمها المنظمة العربية للطيران المدني خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 21 نوفمبر الجاري.



وافتتح الدورة التدريبية، التي تقام بمقر سلطة الطيران المدني، الكابتن خالد عبدالمنعم، نائب رئيس السلطة، حيث رحب بالمشاركين فى وتمنى لهم دورة موفقة وإقامة طيبة فى بلدهم الثانى مصر.



يشرف على الدورة خالد عنتر، خبير النقل الجوى بالمنظمة، ويقوم بتقديم المحاضرات فيها الدكتور عصام عبد المعبود أستاذ القانون الدولى.



تهدف الدورة إلى تزويد المتدربين بقواعد المنافسة فى القوانين المختلفة وقواعد المنافسة فى "الايكاو" والاتحاد الأوروبي. يشارك فى الدورة متدربين من كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.