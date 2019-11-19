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وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر المركزي .. وتوجه بتوفير قسطرة قلب .. وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتطبيق التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:18 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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ايمن محمد
  • وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر المركزي
  • متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بجنوب سيناء
  • إعادة توزيع الخدمة الطبية بمستشفى رأس سدر للاستغلال الأمثل
  • تطوير سكن الأطباء بالمستشفى وتجهيزه

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بمستشفي رأس سدر المركزي، وذلك لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقا للمواعيد المحددة، كما وجهت بتوفير جهاز قسطرة قلبية بالمستشفى، وإعادة توزيع الخدمة الطبية بالمستشفى للاستغلال الأمثل لإمكانيات المستشفى، حيث تشمل المستشفى 78 سريرًا، وغرفتي عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و5 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، و11 عيادة خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان شددت على مراعاة كفاءة تشغيل المستشفى، ومراجعة الصيانات لكافة الأنظمة، وشبكة الغازات، والأسانسيرات، طبقا لأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى مراجعة صيانة كافة الأجهزة الطبية، مشيرة إلى أن المستشفى يقع بموقع جغرافي هام ويخدم المصطافين، الذين يبلغ عددهم في موسم الصيف أكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى أهالي مدينة رأس سدر.

وتابع مجاهد أن الوزيرة وجهت بتطوير سكن الأطباء بالمستشفى وتجهيزه وتأثيثه بأفضل التجهيزات، كما وجهت بصيانة واجهات ومدخل المستشفي بما يليق بالمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار إلى أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى، وغرف المرضى، وشددت على ضرورة تفعيل نظام الإحالة من وحدات طب الأسرة إلى المستشفى، طبقا لما هو متبع بنظام التأمين الصحي الجديد، كما استمعت للمرضي وأكدت لهم أنهم سيشهدون طفرة طبية غير مسبوقة بكافة مستشفيات المحافظة تزامنًا مع تطبيق التأمين الصحي الجديد.

كما عقدت وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا بالفريق الطبي بالمستشفى، بحضور قيادات وزارة الصحة، وشرحت لهم مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد، مشددة على ضرورة رفع كفاءة الفريق الطبي من خلال التدريب والتعليم الطبي المستمر.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي.
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر المركزي .. وتوجه بتوفير قسطرة قلب .. وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتطبيق التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر المركزي .. وتوجه بتوفير قسطرة قلب .. وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتطبيق التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر المركزي .. وتوجه بتوفير قسطرة قلب .. وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتطبيق التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر المركزي .. وتوجه بتوفير قسطرة قلب .. وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتطبيق التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء
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