ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الجفري: صاحب النفس المريضة من يبحث عن الأخطاء الشخصية لمن ينتقد فكره

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:14 م
الجفري
الجفري
Advertisements
محمود ضاحي
‏قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، إن صاحب النفس المريضة هو من يبحث عن الأخطاء الشخصية لمن ينتقد فكره ليجعل منها سلاحًا للهجوم عليه، وهذا السلوك غير الأخلاقي يدلُّ على افتقار صاحبه إلى الحُجّة والبرهان وعجزه عن مناقشة الفكر بالفكر، مما يدفعه إلى الانحراف عن تناول محتوى الطرح إلى محاولة النيل من شخص من يختلف معه، ‏على أمل أن ينجح في تدمير فكرته من خلال اغتياله معنويًا.

وأوضح الجفري في تدويتة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن الفكر لا يُدحض إلا بالفكر، وشواهد التاريخ تجزم بأن النجاح المؤقت المعتمد على «شخصنة» الاختلاف لا يستمر طويلًا بل إنه سرعان ما يتحول إلى مُرجّح لكِفّة المخالف.

وتابع: كتب جان جاك روسّو لفولتير بعد أن كتب الأخير كتابًا نشره باسم مستعار بعنوان: «عواطف المواطنين» أهان فيه شخص روسّو على نحو فج، فأجابه روسّو بقوله: «حين يحضرني الموت، أُفضّل أن أكون قد ارتكبتُ ما يتهمني به المؤلف من خطايا، وأن تكون بي ما ذكر من عيوب، على أن أكون كاتبًا لهذا الكتاب».
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعد ترك طفليهما في بير السلم.. تفاصيل جديدة في أزمة المطرب الشعبي شادي الأمير وطليقته

رضا عبدالعال يطالب بإقالة حسام البدري من تدريب المنتخب ويرشح البديل

علي عبد العال يمازح نائبا بسبب مرتضى منصور

رئيس النواب يعلق من جديد على قانون الذوق العام بعد رفضه بالإجماع

أحمد صلاح حسنى ينشر كواليس جديدة من فيلم الممر

محمد فضل: لا تلوموا اتحاد الكرة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج

فى عيد ميلادها.. 20 إطلالة متشابهة بين منى زكي وسعاد حسني

رد فعل مؤثر لمشردة عمرها 70 عامًا بعد حصولها على منزل خاص.. شاهد