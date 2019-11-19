الجفري: صاحب النفس المريضة من يبحث عن الأخطاء الشخصية لمن ينتقد فكره

‏قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، إن صاحب النفس المريضة هو من يبحث عن الأخطاء الشخصية لمن ينتقد فكره ليجعل منها سلاحًا للهجوم عليه، وهذا السلوك غير الأخلاقي يدلُّ على افتقار صاحبه إلى الحُجّة والبرهان وعجزه عن مناقشة الفكر بالفكر، مما يدفعه إلى الانحراف عن تناول محتوى الطرح إلى محاولة النيل من شخص من يختلف معه، ‏على أمل أن ينجح في تدمير فكرته من خلال اغتياله معنويًا.



وأوضح الجفري في تدويتة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن الفكر لا يُدحض إلا بالفكر، وشواهد التاريخ تجزم بأن النجاح المؤقت المعتمد على «شخصنة» الاختلاف لا يستمر طويلًا بل إنه سرعان ما يتحول إلى مُرجّح لكِفّة المخالف.



وتابع: كتب جان جاك روسّو لفولتير بعد أن كتب الأخير كتابًا نشره باسم مستعار بعنوان: «عواطف المواطنين» أهان فيه شخص روسّو على نحو فج، فأجابه روسّو بقوله: «حين يحضرني الموت، أُفضّل أن أكون قد ارتكبتُ ما يتهمني به المؤلف من خطايا، وأن تكون بي ما ذكر من عيوب، على أن أكون كاتبًا لهذا الكتاب».