وفد الصحة يتفقد المركز الطبي الحضري بطور سيناء

تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بـ "المركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقًا"، ليصبح مستشفي يضم أغلب التخصصات الطبية، وذلك لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.



رافق الوفد في زيارته للمستشفى الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزير الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة والدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وعدد من قيادات وزارة الصحة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقًا للمواعيد المحددة، لافتًا إلى أنها شددت على مراعاة معايير أكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الجديد، ومعايير هيئة الرقابة والاعتماد، كما وجهت بتعديل البرنامج الوظيفي للمركز وزيادة أعداد الأسرة بالقسم الداخلي، والرعاية المركزة، واستغلال المساحات والغرف بالمركز، الاستغلال الأمثل، لإضافة خدمات طبية جديدة.



وأضاف مجاهد أن وفد الصحة والسكان وجه أيضًا خلال زيارتها بتعديل مسارات المرضى داخل قسم الطوارئ لتتوافق مع معايير الجودة، وتوفير أماكن انتظار لائقة للمرضى، مشيرة إلى إمداد المستشفى بكافة التجهيزات الطبية لخدمات علاج الأورام، وجراحات القلب، وعددا من التخصصات الأخرى.



وقال مجاهد، إن المركز يخدم حوالي 39 ألف نسمة ويحتوي على 27 سريرًا، وغرفتي عمليات، ومعملًا، وقسم أشعة، و6 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية، مؤكدا على أنه جار زيادة قدرته الاستيعابية، لخدمة المرضى.



وتابع مجاهد أن الوفد وجه بتطوير سكن الأطباء بالمستشفى وتجهيزه وتأثيثه بأفضل التجهيزات، فضلا عن تفعيل شبكة "الواي فاي" بسكن الأطباء.



وأشار إلى أن الوفد حرص على تفقد أقسام المركز، كما استمع للمرضى ووجه بتوفير أفضل خدمة طبية لهم.



وفي ذات السياق وعقب تفقدها المركز الطبي الحضري بالطور، عقد الوفد ، اجتماعًا بالشركات المنفذة لمشروع تطوير المستشفى، بمقر محافظة جنوب سيناء بالطور، حيث شددت على سرعة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير وفقا للمواعيد المحددة، كما تم استعراض الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة بمقترح تعديل البرنامج الوظيفي للمركز الحضري وتم الاتفاق على مضاعفة عدد أسرة المرضى الداخلي وإضافة خدمتي علاج الأورام والأشعة المقطعية وبعض الخدمات التشخيصية الأخرى، وتجهيز غرفتي عمليات على أعلى مستوى خاصتين بالجراحات الدقيقة، موجهةً بتخصيص قاعة محاضرات لاعتماد المستشفى الحضري ليكون أحد المستشفيات المعتمدة ببرنامج الزمالة المصرية كما تم تعديل بعض الخدمات بقسم الاستقبال والطوارئ إضافة إلى قسم لحضانات الأطفال.



يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي.