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اقتصاد

رئيس التنمية الصناعية: افتتاح 3 فروع جديدة للهيئة قبل نهاية 2019

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:08 م
المهندس مجدي غازي
المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
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ولاء عبد الكريم
افتتح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ترافقه الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر فرع الهيئة الجديد بالغردقة لتقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين بمحافظة البحر الأحمر حيث تفقد منظومة العمل بالفرع وآلية التعامل مع المستثمرين.

وصرح غازي أن الفرع الجديد والمقام داخل مركز معلومات شبكات المرافق يأتي في إطار خطة الهيئة اللامركزية في تقديم خدماتها حيث تم افتتاحه بالتعاون مع المحافظة مما سيسهم في تخفيف معاناة المستثمر الصناعي والتمتع بالخدمة داخل المحافظة بدلا من التوجه للقاهرة كما سيقوم الفرع نيابة عن المستثمر بإنهاء الإجراءات التي تستلزم التوجه للمقر الرئيسي.

وأوضح غازى،  أن الفرع سيقوم بإصدار السجل الصناعي وتراخيص التشغيل للمستثمرين بالمجمع الصناعي الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالغردقة فضلا عن المناطق الحرفية في كل من راس غارب والقصير وسفاجا كاشفا أنه قبل نهاية العام سيتم افتتاح 3 فروع جديدة في كل من بورسعيد وبني سويف والوادي الجديد ليصل عدد الفروع والمكاتب الإقليمية إلى 29 لتغطى محافظات مصر بالكامل.
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