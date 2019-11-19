اخبار الحوادث.. الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص.. تفاصيل سقوط شبكة نادي الرجال السري بالقاهرة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..
5 متهمين والساعة بـ 3000 جنيه.. تفاصيل ضبط شبكة شواذ في القاهرة
كشفت التحقيقات والتحريات في واقعة ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بإحدى الفيلات بالقاهرة الجديدة، تضم ٥ متهمين عن استقطاب الفتيان والشباب الصغار من خلال "واتس اب"، وإقامة حفلات شذوذ داخل الفيلا نظير الحصول على مبالغ مالية وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأقفاص حديدية تم التحفظ عليها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تجديد حبس 5 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة 15 يومًا
جددت النيابة العامة، حبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المؤبد لشاب استدرج طفلة واغتصبها بعد إيهامها بالزواج
قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي على قاسم وعضوية كل من المستشار أسامة مصطفى أحمد والمستشار محي الدين محمد الكناني بالسجن المؤبد على شاب لقيامه باستدراج طفلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بعد أن أوهمها بالزواج ثم اغتصبها وتركها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
احتفلت بعيد ميلاده في السجن .. ليلي سويف تزور علاء عبد الفتاح 9 مرات فى شهر
تواصل الدكتورة ليلى سويف ترديد الشائعات، وتدعى بأنه لم يسمح لها بزيارة نجلها علاء عبد الفتاح (المحبوس على ذمة القضية رقم ۱۳۰۰/ ۲۰۱۹ حصر أمن دولة عليا "التحريض على التظاهر").. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصادر نيابية بطنطا: التحريات الأمنية أدانت المطرب الشعبي وزوجته بالإهمال في تربية طفليهما
أكدت مصادر نيابية بنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، أن التحريات الأمنية التى أجريت تحت إشراف الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا بخصوص واقعة "إلقاء طفلي يزن وشادي على سلالم عمارة سكنية " قد أدانت المطرب الشعبي وزوجته بالإهمال في رعاية الطفلين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المحامي العام بطنطا يقرر استدعاء جارة المطرب الشعبي وسماع أقوال والدة الطفلين.. صور
أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته إلى المستشار محمد عطا، رئيس نيابة أول طنطا باستدعاء سوسن الخولي، جارة المطرب شادى الامير، وزوجته "سها .ا"، في واقعة طفلي السلم بطنطا، وذلك لسماع أقوالها في العثور على الطفلين أمام شقتها وتوجهها لتحرير محضر بالواقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية تثأر للشهداء.. مصرع المتهم الثانى فى مقتل رئيس مباحث قوص.. صور
لقى اثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أحدهما مطلوب ضبطه فى واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، مصرعهما خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بأسوان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد واقعة الاعتداء على الشاب الأفريقي..تعرف على عقوبة التنمر
التنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى تكون أضعف "في الغالب جسديا، وهي من الأفعال المتكررة على مر الزمن، والتي تنطوي على خلل "قد يكون حقيقيا أو متصورا" في ميزان القوى بالنسبة للطفل ذي القوة الأكبر أو بالنسبة لمجموعة تهاجم مجموعة أخرى أقل منها في القوة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين أحدهما متورط في حادث استشهاد رئيس مباحث قوص
لقى اثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أحدهما مطلوب ضبطه فى واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، مصرعهما خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بأسوان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لغياب محامي المتهم.. تأجيل محاكمة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم تأجيل نظر القضية رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٢٠١٩ جزئي جنايات أشمون؛ المقيدة برقم ٦٦٣ لسنة ٢٠١٩ كلى شبين الكوم، المتهم فيها السيد عادل السيد محمد يونس؛ بقتل الناقدة والأديبة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفى مطر، لجلسة الأسبوع الثالث من يناير المقبل؛ لتغيب محامي المتهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتحار شخص شنقا داخل منزله بطنطا
أقدم شخص بعزبة الأوقاف التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية على الانتحار شنقا داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كرابيج وألعاب جنسية وكلابشات.. ضبط شبكة نادي الرجال السرى للشواذ بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بإحدى الفيلات بالقاهرة الجديدة، تضم ٥ متهمين يقومون باستقطاب الفتيان والشباب الصغار من خلال "واتس اب"، وإقامة حفلات شذوذ داخل الفيلا نظير الحصول على مبالغ، مالية وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأقفاص حديدية تم التحفظ عليها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نشوب حريق بمستشفى الصحة النفسية في الخانكة
بدأت نيابة الخانكة التحقيق في واقعة نشوب حريق بمستشفى الصحة النفسية حيث أمرت بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق وبيان أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين البائعين داخل سوق الجملة ببنها
أصيب 7 أشخاص فى مشاجرة نشبت بين بائعين داخل سوق الجملة الرئيسى ببنها، بسبب الخلاف على حدود فرش البيع، وانتقلت على الفور قوات الأمن وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
5 متهمين والساعة بـ 3000 جنيه.. تفاصيل ضبط شبكة شواذ في القاهرة
كشفت التحقيقات والتحريات في واقعة ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بإحدى الفيلات بالقاهرة الجديدة، تضم ٥ متهمين عن استقطاب الفتيان والشباب الصغار من خلال "واتس اب"، وإقامة حفلات شذوذ داخل الفيلا نظير الحصول على مبالغ مالية وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأقفاص حديدية تم التحفظ عليها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تجديد حبس 5 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة 15 يومًا
جددت النيابة العامة، حبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المؤبد لشاب استدرج طفلة واغتصبها بعد إيهامها بالزواج
قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي على قاسم وعضوية كل من المستشار أسامة مصطفى أحمد والمستشار محي الدين محمد الكناني بالسجن المؤبد على شاب لقيامه باستدراج طفلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بعد أن أوهمها بالزواج ثم اغتصبها وتركها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
احتفلت بعيد ميلاده في السجن .. ليلي سويف تزور علاء عبد الفتاح 9 مرات فى شهر
تواصل الدكتورة ليلى سويف ترديد الشائعات، وتدعى بأنه لم يسمح لها بزيارة نجلها علاء عبد الفتاح (المحبوس على ذمة القضية رقم ۱۳۰۰/ ۲۰۱۹ حصر أمن دولة عليا "التحريض على التظاهر").. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصادر نيابية بطنطا: التحريات الأمنية أدانت المطرب الشعبي وزوجته بالإهمال في تربية طفليهما
أكدت مصادر نيابية بنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، أن التحريات الأمنية التى أجريت تحت إشراف الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا بخصوص واقعة "إلقاء طفلي يزن وشادي على سلالم عمارة سكنية " قد أدانت المطرب الشعبي وزوجته بالإهمال في رعاية الطفلين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المحامي العام بطنطا يقرر استدعاء جارة المطرب الشعبي وسماع أقوال والدة الطفلين.. صور
أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته إلى المستشار محمد عطا، رئيس نيابة أول طنطا باستدعاء سوسن الخولي، جارة المطرب شادى الامير، وزوجته "سها .ا"، في واقعة طفلي السلم بطنطا، وذلك لسماع أقوالها في العثور على الطفلين أمام شقتها وتوجهها لتحرير محضر بالواقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية تثأر للشهداء.. مصرع المتهم الثانى فى مقتل رئيس مباحث قوص.. صور
لقى اثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أحدهما مطلوب ضبطه فى واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، مصرعهما خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بأسوان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد واقعة الاعتداء على الشاب الأفريقي..تعرف على عقوبة التنمر
التنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى تكون أضعف "في الغالب جسديا، وهي من الأفعال المتكررة على مر الزمن، والتي تنطوي على خلل "قد يكون حقيقيا أو متصورا" في ميزان القوى بالنسبة للطفل ذي القوة الأكبر أو بالنسبة لمجموعة تهاجم مجموعة أخرى أقل منها في القوة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين أحدهما متورط في حادث استشهاد رئيس مباحث قوص
لقى اثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أحدهما مطلوب ضبطه فى واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، مصرعهما خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بأسوان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لغياب محامي المتهم.. تأجيل محاكمة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم تأجيل نظر القضية رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٢٠١٩ جزئي جنايات أشمون؛ المقيدة برقم ٦٦٣ لسنة ٢٠١٩ كلى شبين الكوم، المتهم فيها السيد عادل السيد محمد يونس؛ بقتل الناقدة والأديبة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفى مطر، لجلسة الأسبوع الثالث من يناير المقبل؛ لتغيب محامي المتهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتحار شخص شنقا داخل منزله بطنطا
أقدم شخص بعزبة الأوقاف التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية على الانتحار شنقا داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كرابيج وألعاب جنسية وكلابشات.. ضبط شبكة نادي الرجال السرى للشواذ بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بإحدى الفيلات بالقاهرة الجديدة، تضم ٥ متهمين يقومون باستقطاب الفتيان والشباب الصغار من خلال "واتس اب"، وإقامة حفلات شذوذ داخل الفيلا نظير الحصول على مبالغ، مالية وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأقفاص حديدية تم التحفظ عليها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نشوب حريق بمستشفى الصحة النفسية في الخانكة
بدأت نيابة الخانكة التحقيق في واقعة نشوب حريق بمستشفى الصحة النفسية حيث أمرت بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق وبيان أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين البائعين داخل سوق الجملة ببنها
أصيب 7 أشخاص فى مشاجرة نشبت بين بائعين داخل سوق الجملة الرئيسى ببنها، بسبب الخلاف على حدود فرش البيع، وانتقلت على الفور قوات الأمن وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.