أسبوع السينما الإفريقية وفيلم الممر بثقافة المنيا

فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنمية الحس السينمائى وتبادل الثقافات وتقديم عروض لسينما إفريقية من إنتاج وزارة الرى بفرع ثقافة المنيا، قدم قصر ثقافة أبو قرقاص عرض لفيلم (الممر)، وذلك بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات ومناقشة ذكرى حرب اكتوبر مع الطالبات، تدور أحداث الفيلم بعد النكسة مباشرة، الفترة التي تعرف باسم "حرب الاستنزاف" التي تمثل البداية الحقيقية لحرب أكتوبر، وحول مهمة ضرب معسكر للعدو في سيناء يضم احتياطي كبير لسلاح العدو، الفيلم بطولة أحمد عز، محمد فراج ، اياد نصار، إنتاج 2019 من إخراج وتأليف شريف عرفة.





تم عرض فيلم عن مجموعة من الدول الإفريقية وهى "إثيوبيا، السودان، الجزائر" للتعرف على أهم المعلومات لتلك الدول من حيث المساحة وعدد السكان والديانة واللغة السائدة ونشاط السكان وغيرها، وفى الختام أقيمت مسابقة بين الطلاب وتم مناقشة الأفلام وسط تفاعل منهم.نظم بيت ثقافه مطاي ورشة فنية عن عالم البحار فى إطار الورش الفنية المتنوعة التى يقدمها الفرع، وذلك بمدرسة الثانوية بنات الشهداء من تدريب الفنانة هبة أحمد، حيث يمتلأ عالم البحار بالكثير من الأسرار والظواهر الغريبة التي لم يتم تفسيرها حتى الآن، وحتى مع التقدم التقني الذي وصل إليه الإنسان إلا أن البحار والمحيطات وظواهرها ما زالت تعدّ من أكثر الظواهر غموضا ومليء بالأسماك والمخلوقات الغريبة والقواقع والشعب المرجانية وغيرها.نظمت مكتبة ابوان الثقافية محاضرة ضمن نشاط نادي تكنولوحيا المعلومات بالمكتبة بعنوان "ورشة عمل التصفح داخل ويندوز 7" حاضرها محسب عبد الحميد بمدرسة إبوان الابتدائية ١، وذلك من خلال الدخول إلى متصفح الإنترنت الموجود على جهاز ويندوز، ثم اختيار History من قائمة الإعدادات، لتظهر قائمة بجميع المواقع التى قام المستخدم بزيارتها مع تحديد وقت هذه الزيارة بكل سهولة، ويمكن الوصول لهذه القائمة أيضا من خلال الضغط على "زر Ctrl + حرف H معًا فى لوحة المفاتيح".