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تعليم

افتتاح الدورة التاسعة لمكافحة العدوى في المنشآت الصحية لدول الشرق الأوسط بجامعة الفيوم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:21 م
الدورة التاسعة لمكافحة
الدورة التاسعة لمكافحة العدوى في المنشآت الصحية
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الفيوم - نبيل أبو السعود

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم فعاليات الدورة التاسعة لمكافحة العدوى في المنشآت الصحية لدول الشرق الأوسط والتى تنظمها جامعة الفيوم بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) ووزارة الخارجية المصرية بحضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب جامعة الفيوم والدكتور يوشوفومى أومورا مدير هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) فى مصر والدكتور حمدى عبد الحكيم ممثل وزارة الخارجية المصرية وعدد من أساتذة كلية الطب ومتدربين من دول مصر والسودان والأردن والعراق وفلسطين.

رحب الدكتور أحمد جابر بالمشاركين في الدورة مشيرًا إلى التاريخ الطويل للتعاون بين جامعة الفيوم وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) حيث تعد هذه الدورة التاسعة فى برنامج التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة وأكد على حرص الجامعة على توسيع قاعدة المشاركة فى الدورات القادمة من أبناء الدول العربية الأخرى متمنيًا أقصى استفادة للسادة المشاركين فى الدورة.

فيما أشارالدكتور ياسر حتاتة إلى أهمية دورة مكافحة العدوى فى المستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة والتى تساهم فى نقل التقنيات الحديثة وأهم البحوث فى مجال مكافحة العدوى مؤكدًاعلى مدى الاستفادة التى ستعود على مستشفيات جامعة الفيوم من تطبيق هذه التقنيات .

وأكد البروفيسور أوموري أن الدورة تأتى ضمن عدد من الدورات والمشاريع التي تنفذها هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) فى مصر وعدد من دول الشرق الأوسط وأعرب عن سعادته لوجوده فى رحاب جامعة الفيوم مؤكدًا على حرص الهيئة على مواصلة وتطوير برامج التعاون مع الجامعات والهيئات المصرية بصفة عامة وجامعة الفيوم بصفة خاصة.

وقال الدكتور حمدي عبد الحكيم أن وزارة الخارجية تسعى بكل جهد لتوسيع إطار المشاركة فى مثل هذه الفعاليات بين أبناء الدول العربية من خلال إرسال الدعوات لسفارات وقنصليات الدول المعنية ومتابعة إرسال الوفود واستقبالهم حتى انتهاء الدورة.

وقام الدكتورأحمد جابر بإهداء درع جامعة الفيوم للبروفيسور أومورا تقديرا من جامعة الفيوم للجهد المبذول من قبل هيئة الدولى اليابانية (جايكا).

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