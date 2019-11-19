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أخبار البلد

وزير الأوقاف: ماضون في تأهيل الأئمة لخلق حالة عالية بالوعي الديني الصحيح

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:08 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية القوافل بأبعادها المختلفة التعليمية والتربوية والتثقيفية والتوعوية والترفيهية، باعتبارها أنموذجا شديد التميز للعمل الجاد الهادف المشترك بين وزارات الاوقاف والتعليم والشباب والرياضة، وسيتم العمل على التوسع فيه.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الأوقاف بمركز التعليم المدنى اليوم الثلاثاء، بوزارة الشباب والرياضة بحضور د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.

وأعرب عن اعتزازه بما وصل إليه مستوى كثير من شباب علماء الوزارة الذين صاروا واجهة مشرفة لوزارتهم ووطنهم فى الداخل والخارج.

وقال الوزير، إن الوزارة ماضية بقوة فى تأهيل جميع الأئمة والعاملين بها لخلق حالة مجتمعية عالية بالوعى الدينى الصحيح المستنير.
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