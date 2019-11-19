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محافظات

حملات مستمرة.. إزالة 74 فدان تعديات على أملاك الدولة في الفيوم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:28 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع رجال الشرطة بشن حملة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة طامية، برئاسة اللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وبحضور اللواء أحمد عبد المنصف رئيس مركز ومدينة طامية، ومسئولى أملاك الدولة بالديوان العام للمحافظة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة أو التبوير.

وتمكنت الحملة من إزالة 5 حالات تعد بالزراعة والتبوير على أراضى أملاك الدولة بنطاق طامية، بإجمالي مساحة 74 فدانًا و3 قراريط على قطعتين، إحداهما 74 فدانًا من أملاك الدولة ولاية المحافظة، والأخرى 3 قراريط أملاك دولة ولاية الإصلاح الزراعي، كما تمت إزالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة ولاية المحافظة بمساحة 70م2.

وتم التشديد على سرعة إنهاء إجراءات التقنين لأراضى أملاك الدولة، بجانب إجراءات التصالح للمباني المخالفة طبقًا للقاعد والشروط المنظمة لذلك.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، مشددًا على الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
حملات مستمرة.. إزالة 74 فدان تعديات على أملاك الدولة في الفيوم
حملات مستمرة.. إزالة 74 فدان تعديات على أملاك الدولة في الفيوم
حملات مستمرة.. إزالة 74 فدان تعديات على أملاك الدولة في الفيوم
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