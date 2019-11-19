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توك شو

محمد فضل: لا تلوموا اتحاد الكرة .. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:17 م
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
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قسم التوك شو
قال الكابتن محمد فضل، عضو اتحاد الكرة المصري، إنه أصبح هناك 14 استادا يلعب على أراضيها الدوري العام، ونظام تذكرتي مطبق على 6 استادات.

وتابع الكابتن محمد فضل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة MBC MASR 2 ، أن هناك ما يسمى بـ المعاملة بالمثل وشفافية شديدة في القرارات التي تتخذ من قبل الاتحاد، مثل ما حدث في إحدى الماتشات ومجيء قرار أمني بلعبه دون جمهور ونقله من استاد لآخر.

وأضاف الكابتن محمد فضل، أن اتحاد الكرة المصري دائمًا يخاطب الجهات الأمنية بأن مثل هذه القرارات تقلل من أداء وحماسة اللاعبين، وعزوف الرعاة عن الماتشات لعدم وجود الجمهور وهو المحرك لروح اللاعب.
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