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تعليم

جامعة أسيوط تشهد انطلاق حملة طلابية للتوعية بأهمية التبرع بالدم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:14 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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قســـم التعليـــم
أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن كامل فخره واعتزازه بجميع الأنشطة والمبادرات الطلابية المتنوعة التي يقوم بها أبناء الجامعة من الطلاب والطالبات داخل الحرم الجامعي وخاصةً تلك التي تسعي لترسيخ أهداف إنسانية نبيلة وتدعم كافة مجالات البذل والعطاء , مؤكدًا في ذلك علي ترحيب الجامعة بكافة أنواع الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها الثقافية والاجتماعية والخدمية وذلك بما يسمح بتكوين جيل متميز ينعكس دوره الإيجابي علي المجتمع .

جاء ذلك في تصريح خاص له في أعقاب انطلاق حملة طلابية للتوعية بأهمية التبرع بالدم والتي نظمتها الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلة بالتعاون مع بنك الدم المصري وبنك الدم الإقليمي وأسر كلية الصيدلةFPA و CIT و CPSو Enactus AU , والممتدة خلال الفترة من 17إلي 22 من نوفمبر الجاري , وذلك بحضور الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب , والدكتور محمود البدري وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نيابةً عن الدكتور محمود شيحة عميد الكلية , والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة , وحشد كببر من الطلاب القائمين علي الحملة والمشاركين فيها .

ومن جانبه أشاد الدكتور شحاته غريب بدور أبناء كلية الصيلة في الاهتمام بنشر الوعي الصحي والعمل علي إعلاء القيم الإنسانية الجوهرية التي تدعم حب الغير ومساعدة الآخرين وتخفيف المعاناة عن كاهل المرضي , وكذلك وتشجيع كافة فئات المجتمع المصري على إقامة أواصر اجتماعية قائمة علي المشاركة الإيجابية , مؤكدًا في ذلك علي مواصلة الدعم من إدارة الجامعة لخدمة الطلاب وتأهيلهم للمنافسة والابتكار علي كافة المستويات والذي من شأنه المساهمة في المحافظة علي المكانة العلمية المرموقة للجامعة بين مثيلاتها من الجامعات المصرية .

وحول تفاصيل الحملة أوضح الدكتور محمود البدري أن الحملة تستهدف نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم عن طريق تطبيق Red والذي يساعد بدوره في تجميع شبكة من المتبرعين والمحتاجين للتبرع بالدم , علي أن تستمر فعالياتها يوم الخميس المقبل صباحًا بزيارة أحد مارس أسيوط لتوعية الطلاب بأهمية التبرع بالدم , ومساءً بأحد نوادي أسيوط لتغطية ونشر أهمية التبرع بالدم , كما تستأنف خطواتها بإحدي قري أسيوط خلال يوم الجمعة المقبل وذلك لرفع مستوي بالدم ورفع نسبة المتبرعين بالدم من 1% إلي 3% بما يواكب احتياج مصر الفعلي للمتبرعين بالدم لسد حاجة الحالات المصابة بالأورام والحوادث الطارئة .

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة تأسس عام 1982 كعضو كامل بالاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة والذي يضم الآن نحو 34 جامعة علي مستوي الجمهورية , ويهدف إلي إخراج صيادلة متمرسين لسوق العمل ومساعدة الصيادلة في جميع فروع الممارسات الصيدلية أيضًا , كما شارك الاتحاد المصري في قياس نسبة السكر بمول العرب محطمين بذلك أكبر رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بقياس نسبة السكر في الدم لعدد 8300 شخص .
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