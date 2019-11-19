الأب الكاهن نوعيات وعلاج.. في محاضرة بسيمنار المجمع المقدس

القي نيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا محاضرة بعنوان "الأب الكاهن نوعيات وعلاج" ضمن فاعليات اليوم اليوم الثاني من سيمينار المجمع المقدس، والذي افتتحه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الاثنين.



تناولت المحاضرة ، كيف يمكن أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا تؤمن بعصمة أحدٍ، لأن الإنسان طالما في الجسد فهو مُعرض للحروب والضعف، وسر الكهنوت المقدس وإن كان يُعطي الشخص كرامةً روحيةً ، لكنه لا يعطيه عصمةً.



وبدأت امس الاثنين فعاليات اليوم الاول في أعمال سيمينار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني،بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون.



وتدور المناقشات خلال سيمينار هذا العام حول موضوع "الأسقف والكاهن أبوةً وبنوةً" حيث تناقش عملية اختيار وإعداد الكاهن للقيام بخدمة الكهنوت وكيفية تعامل الأب الأسقف معه داخل العمل الرعوي وماذا يريد الكاهن من الأب الأسقف، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالموضوع ذاته، والتي سيتم تناولها من خلال عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية.



بدأت فعاليات اليوم الاول في السيمينار بمحاضرة افتتاحية لقداسة البابا حول الموضوع الرئيسي للسيمينار وهو " الاسقف والكاهن ..ابوةً وبنوة".