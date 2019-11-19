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برلمان

رئيس النواب لـ نائب: كلنا بنتشتم من أجل خدمة المواطن

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:09 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
انتقد النائب جمال الشويخ نائب دائرة الخليفة، تأخر المحافظة في تطوير سوق السيدة عائشة.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه كلما مر من السوق يتعرض لكم هائل من الشتائم والسباب، بسبب عدم تنفيذ المشروع، قائلًا: "مشروع التطوير بقاله سنتين ولم ينفذ" وتابع: "كل ما بمشي في السوق بتشتم من الناس".

ورد رئيس المجلس ضاحكًا :" بيعملولك دعاية انتخابية ببلاش أهو" ورد النائب متعجبًا:" بالشتيمة؟ " وفاجأه رئيس المجلس قائلًا: خدمة المواطن بقى.. وإحنا كلنا بنتشتم وإيه يعني".
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