توزيع بطاطين وسلع غذائية..نشاط مكثف لـ حزب مستقبل وطن بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عدد من الفعاليات على مستوى الجمهورية، أمس الأول، الأحد، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة ودعم الأسر الأكثر احتياجا.



حيث نظمت أمانة الحزب بالقاهرة عدة فصول لمحو الأمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمرج، فيما قامت أمانة الإسكندرية توزيع كمية من اللحوم بالمجان على بعض الأسر الفقيرة بمنطق برج العرب والعامرية.



وفي محافظة الغربية قامت أمانة مستقبل وطن بتوزيع عدد من البطاطين بالمجان على الأسر الفقيرة بقريتي شبرا النملة الراجدية بمركز طنطا، فيما قامت أمانة الدقهلية بتنظيم احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتكريم حفظة القرآن الكريم، بميت غمر.



وقامت أمانة مستقبل وطن بالشرقية بتنظيم حملة لتجميل ونظافة بعض شوارع مدينة كفر صقر، فصلا عن افتتاح منفذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمركز الإبراهيمية.



وقامت أمانة مستقبل وطن بالمنوفية بتوزيع بعض الملابس الشتوية على الأمر، الفقيرة بمركزي السادات والباجور.



فيما قامت أمانة الحزب بالبحيرة بإقامة منفذ متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمركز شبراخيت.



وفي كفر الشيخ وزع مستقبل وطن كمية من البطاطين بالمجان على الأسر الفقيرة بمركز الحامول، كما وزعت في المنيا مواد غذائية بأسعار مخفضة بمطاي.



وفي جنوب سيناء قامت أمانة حزب مستقبل وطن بتوزيع عدد من الواجبات الجاهزة على بعض الأسر الفقيرة بمديتي رأس سدر والطور.