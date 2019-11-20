للمرة الثالثة.. الولايات المتحدة تمنح هواوي 90 يومًا أخرى

رفضت شركة عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي "Huawei"، تمديد فترة التسعين يومًا الجديدة من قِبل إدارة ترامب، مما يسمح للشركات الأمريكية بمواصلة التعامل مع الشركة الصينية لأنه لم يحدث فرقًا كبيرًا، مكررة أنه كان يعامل بشكل غير عادل.





ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، أصدرت إدارة ترامب، تمديدًا جديدًا مدته 90 يومًا يسمح للشركات الأمريكية بمواصلة العمل مع شركة هواوي الصينية حيث يواصل المنظمون الأمريكيون وضع قواعد لشركات الاتصالات التي تشكل مخاطر على "الأمن القومي الأمريكي".





ولكن بعد إضافة شركة هواوي إلى القائمة السوداء للتجارة الأمريكية في مايو الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، سمحت لها وزارة التجارة الأمريكية بشراء بعض السلع الأمريكية الصنع، في سلسلة من تمديد التراخيص كانت مدة كل منها 90 يومًا، وتقول: إنها تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من تعطيل عملائها، التي تستخدم معدات هواوي في الريف الأمريكي.





وقد نشرت وكالة "رويترز" الأحد الماضي، تقريرًا حصريًا يكشف عن عزم إدارة ترامب إصدار تمديد مدته 90 يومًا بعد أن خططت الإدارة مبدئيًا لمدة قصيرة قدرها أسبوعان، ولكن الإدارة واجهت مشاكل بيروقراطية واختارت بدلًا من ذلك إصدار تمديد آخر مدته 90 يومًا.





وقالت شركة هواوي الإثنين الماضي: "إن الامتداد الأخير لن يكون له تأثير كبير على أعمال Huawei بأي طريقة"، وأضافت الشركة الصينية قائلة: "أن هذا القرار لا يغير من حقيقة أن هواوي لا تزال تعامل بشكل غير عادل".





ويأتي هذا التمديد في الوقت الذي تحاول فيه كل من الولايات المتحدة والصين حل أزمة الحرب التجارية الدائرة بينهم، والتي استمرت لأكثر من عام ، مع أحد أهدافها الأكثر وضوحًا، وأكدت بكين أنها تأمل في أن تعامل الشركات الصينية بصورة عادلة.





وقال وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" في بيان له: "إن تمديد الرخصة العامة المؤقتة سيسمح لشركات الاتصالات بمواصلة تقديم الخدمة للعملاء في بعض المناطق النائية في الولايات المتحدة، الذين لولا ذلك كانوا سيحرمون من خدمات الاتصالات"، وأضاف: “ستواصل الوزارة مراقبة صادرات التقنية الحساسة بدقة لضمان عدم تسخير ابتكاراتنا من قبل أولئك الذين يهددون أمننا القومي".





والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقع في شهر مايو الماضي، على أمر تنفيذي يعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية ويمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي، حيث أضافت وزارة التجارة الأمريكية Huawei إلى "قائمة الكيانات" الخاصة بها في مايو، وخلصت إلى أنها كانت تعمل في أنشطة "تتعارض مع الأمن القومي للولايات المتحدة أو مصالح السياسة الخارجية".



