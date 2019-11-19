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أخبار العالم

تلطخ اسمى لمدة 7 سنوات.. إسقاط تهمة الاغتصاب عن مؤسس ويكيليكس

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:44 م
مؤسس ويكيليكس
مؤسس ويكيليكس
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قسم الخارجي
أعلنت النيابة السويدية، اليوم الثلاثاء، إسقاط تهمة الاغتصاب عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج والتي تعود لعام 2010.

وقالت نائبة المدعى العام السويدي، إيفا ماري بيرسون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية: "أعتبر أنه تم استنفاد جميع إجراءات التحقيق التي يمكن اتخاذها. لكن الأدلة ليست قوية بما يكفي لتقديم لائحة اتهام".

وكانت النيابة العامة السويدية قد أوقفت التحقيق الذي كان تجريه مع مؤسس ويكيليكس بتهم ارتكاب جريمة اغتصاب وتحرش جنسي، بدأ قبل 7 سنوات.

وعلق آنذاك أسانج على تويتر قائلا: "احتجزت لسبعة أعوام بدون اتهامات، بينما كان أبنائي يكبرون، تلطخ اسمي في الوحل، لن أسامح ولن أنسى".

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