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فن

صلاح عبد الله يوجه رسالة مؤثرة للمنتخب الأوليمبي قبل لقاء جنوب إفريقيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:46 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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مصطفى كرم
وجة الفنان صلاح عبد الله الدعم للمنتخب الأوليمبي قبل لقائه اليوم بمنتخب جنوب إفريقيا في النصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وغرد صلاح عبد الله جمهور عبر تويتر قائلا "‏‎#يلا_نشجع_مصر على فكرة..هذا الفريق يستحق الدعم والتشجيع لأنه الأمل في بُكره".

ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر، وجاءت التعليقات بين "‏‎فعلا ياعم صلاح احسن من إلى خذلونا البارح" و "‏‎صح هو اللى ممكن يرجع الكورة بتاعت زمان" و"‏‎يافنان مصر ولادة بالنجوم فى الكورة والفن والموسيقى والعلم المهم الادارة الجيدة ...شوقى غريب مدرب ممتاز ويستحق الدعم من الدولة والجمهور المصرى".

ويلتقي المنتخب المصري الأوليمبي منتخب جنوب أفريقيا في الثامنة مساء اليوم في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تقام على استاد القاهرة.
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