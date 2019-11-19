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رياضة

حمدي فتحي يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:40 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أجرى اليوم الثلاثاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حمدي فتحي، جراحة غضروف الركبة عصر اليوم الثلاثاء في ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير الخبير المتخصص في جراحات الركبة.

ورافق الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، اللاعب حمدي فتحي في ألمانيا وتواجد معه اليوم خلال إجراء الجراحة للاطمئنان على حالته.

وكان حمدي فتحي قد أصيب بقطع في غضروف الركبة اثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.
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