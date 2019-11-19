عصابة تقتحم منزلًا وتستولى على مجوهرات بـ2 مليون جنيه إسترليني.. شاهد

تمكنت عصابة من اللصوص من اقتحام قصر يوجد في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة البريطانية "لندن" مؤخرًا، وقامت بسرقة مقتنيات ثمينة تُقدر قيمتها بحوالي 2 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها نُشر اليوم، الثلاثاء.



وأفاد التقرير بأنه كان يوجد داخل القصر آنذاك سيدة وأطفالها الثمانية ووالدها؛ ولسوء الحظ، فإنهم لم يدركوا أن اللصوص تمكنوا من اقتحام المنزل سوى بعد فوات الأوان، بعد أن نجح أفراد العصابة في تسلق سور خلفي للقصر والتسلل إليه.



وتمكن أفراد العصابة من الفرار من موقع الحادث عبر نافذة في الطابق الأول، بعد الاستيلاء على مجموعة مجوهرات نادرة وملابس باهظة الثمن ومبالغ مالية كبيرة.



ونقلت الصحيفة عن السيدة التي كانت متواجدة بالقصر وقت السرقة، والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن اللصوص دخلوا عبر نافذة في الطابق الثاني، وتوجهوا إلى غرفة النوم الرئيسية بعد ذلك، ونهبوا كل شئ حتى الملابس والأحذية، وأضافت أن عملية السرقة لم تستغرق وقتًا طويلًا.



وأكدت على أن الموقف كان مرعبًا، خاصة في ظل تواجد أطفالها بالمنزل، وعدم معرفتها بما كان يخطط له أفراد العصابة، وما إذا كان من الممكن أن يلحقوا بهم الأذى.



وتابعت موضحة أن قيمة المسروقات تُقدر بـ2 مليون جنيه إسترليني، ولم يكن مؤمنًا عليها.



وكشفت الشرطة عن مجموعة من الصور للمجوهرات المسروقة في محاولة للوصول إلى العصابة.