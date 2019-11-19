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فن

خلص فيكي كل الكلام.. ياسمين صبري تبهر رواد السوشيال ميديا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:48 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت ياسمين صبري بإطلالة جذابة بارتدائها فستانا أسود لامع مع ارتداء إكسسوارات بيدها لإبراز أنوثتها ووضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفاه وإسدال شعرها على كتفها.

ولقيت صورة ياسمين صبري ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "وسع للجمال" و " قمررر" و "خلص فيكي كل الكلام" و "جميلة الجميلات".
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