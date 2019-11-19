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تعليم

للعام الرابع على التوالي .. جامعة بني سويف تحصد المركز الأول في علوم الفيزياء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:32 م
جامعة بني سويف تحصد
جامعة بني سويف تحصد المركز الأول في علوم الفيزياء
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محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف حصول الجامعة على المركز الأول في العلوم الفيزيائية على مستوى الجامعات المصرية والبالغ عددها 18 جامعة مصرية ، والمركز 301 -400 على العالم ، وحصولها على المركز الثالث في علوم الحياة من ضمن 12 جامعة مصرية و 601 على العالم ، و المركز الثامن في العلوم الصحية و الطبية ضمن 14 جامعة مصرية و 601 على العالم ، وذلك طبقا لتصنيف Time Higher Education البريطاني لعام 2020.

أوضح رئيس الجامعة أن التصنيف يعتمد علي خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30 %)؛ البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %)؛ الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)؛ العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5 %)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).

و أضاف رئيس الجامعة أن تضافر الجهود أحد أهم أسباب الحفاظ على المستوى العالمى للجامعة للعام الرابع على التوالي، إضافة الى جهود الباحثين في جميع المجالات من حيث عدد البحوث وبراءات الاختراع والمشاركة الدولية و أيضا الاستشهادات النوعية، و بصفة خاصة فى العلوم الفيزيائية حيث تتميز الجامعة بباحثين وعلماء من أفضل 100 فى العالم وأكثرهم استشهادا فى مجال الرياضيات هو الدكتور على بحراوى.
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