رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني: المنتدى الياباني الأفريقي يفتح آفاقا جديدة للاستثمار الزراعي في مصر



وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني أن المجلس ساهم في ترتيب عدد من اللقاءات الثنائية لشركة الريف المصرى مع العديد من المؤسسات اليابانية الرائدة فى التكنولوجيا الزراعية بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، والتي تتضمن العديد من الزيارات الميدانية لتلك الشركات والمؤسسات بالإضافة إلى حضور معرض طوكيو السنوى للابتكارات الزراعية والذي يشارك به أكثر من 250 منظمة يابانية للتعرف على أحدث أساليب التكنولوجيا اليابانية فى مجال التنمية الزراعية.



من جانبه أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنه من المهم تبادل الخبرات مع الشركات التي تعمل في مجال التنمية الزراعية بهدف الوصول لأفضل التقنيات والأساليب في هذا المجال، مضيفا أنه سيتم عرض أنشطة وقصة نجاح شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى التوسع الأفقى للرقعة الزراعية فى مصر على هامش المنتدى، كما نوه إلى تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لمعهد أبحاث الميكنة الزراعية والهيئة الوطنية لأبحاث الزراعة والغذاء اليابانية والاجتماعات الثنائية مع الشركات اليابانية الرائدة فى الأنشطة الزراعية.



وأضاف حنورة أن الجانب اليابانى أبدى رغبة كبيرة فى التوسع فى الاستثمار الزراعى فى مصر ونقل التكنولوجيا اليابانية فى المجالات المتعلقه بالأنشطة الزراعية والاستصلاح والصناعات القائمة على الأنشطة الزراعية مشيدا بالدور الذي قام به مجلس الأعمال المصرى الياباني وهيئة جيترو في نجاح اللقاءات بين الشركات اليابانية وشركة الريف المصري.





قال المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى إن المنتدى الزراعي الياباني الأفريقي يطرح العديد من الحلول للمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية باستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية، مشيرا إلى أهمية المنتدى بالنسبة لمصر خاصة في ظل الخطة الحالية للدولة والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر باستصلاح مليون ونصف المليون فدان.