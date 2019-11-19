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أخبار البلد

الرئيس السيسي: مصر مهتمة بالاستفادة من نظام التعليم الألماني

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:44 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أ ش أ
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء جيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي رحب بلقاء وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني، معربًا عن تطلعه لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع ألمانيا، خاصة في مجال التعليم الأساسي والفني، منوها باهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الألماني، وخبرته العريقة على خلفية التجارب الناجحة للمدارس الألمانية فى مصر وما تقدمه من تعليم أكاديمي عالي الجودة ، يسهم في تطوير وبناء الشخصية، مما يستوجب التعاون المشترك لنشر تلك التجربة على نطاق أوسع، في إطار استراتيجية الدولة ، وجهودها لبناء الإنسان المصري.

من جانبه؛ أكد وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني ، حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة ، من خلال تحقيق العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية.

وأشار إلى ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات كبيرة تفتح مجالات عديدة للتعاون الثنائي، فضلًا عن محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في محيطها الإقليمي.
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